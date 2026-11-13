Ovu fatalnu voditeljku je Veljko htio da ženi: Promijenila prezime u Ražnatović, ostavio je posle samo 2 mjeseca

Iako je danas u srećnom braku sa Bogdanom, nekadašnji ljubavni život mladog boksera obeležila je strastvena, ali kratka veza sa poznatim TV licem.

Izvor: Instagram/ac3isb4ck

Prije nego što je pronašao mirnu luku i osnovao porodicu sa suprugom Bogdanom, sa kojom ima trojicu sinova, bokser Veljko Ražnatović imao je veoma dinamičan ljubavni život.

Među damama koje su uspjele da osvoje njegovo srce posebno se izdvojila atraktivna voditeljka Ksenija Bujišić, sa kojom je 2016. godine uplovio u kratku, ali izuzetno intenzivnu romansu.

Od samog početka emocije su bile toliko snažne da je okolina vjerovala da je u pitanju ljubav za cio život, a Ksenija je u jeku zaljubljenosti na svom Instagram profilu čak promijenila ime u "Mrs Ražnatović Ksenija".

"Imam osjećaj kao da je ovo suđeno"

Veljko u tom periodu nije krio koliko je očaran mladom voditeljkom, pa je za medije otvoreno pričao o snažnim emocijama koje su se odmah rodile:

"Ksenija je prvenstveno najiskrenija i najnasmijanija djevojka koju sam ja vidio u svom životu. To je neka hemija kojoj ja od samog starta nisam mogao da odolim. Prosto imam osjećaj kao da je ovo nekako suđeno, ma koliko to suludo sada u ovim ranim fazama, zvučalo. Ništa što sam ikada prije osjetio nije imalo ovakav smisao i ovakav intenzitet“, govorio je tada Ražnatović.

Posebno ga je osvojio jedan detalj sa njihovog prvog zajedničkog izlaska, kada je shvatio da dijele sličan muzički ukus i energiju:

"Vozili smo se kolima jedan cijeli dan, i ja, pošto sam veliki fan Beogradskog sindikata, pustim najnoviji hit 'Sistem te laže', misleći da će me mlada damica pogledati kao da sam pao sa Marsa, kad ono, ona zna cijelu pjesmu napamet! Tu je meni već polako počela da se pali lampica da je ovo možda napokon stvarno ono pravo, ono što neki traže decenijama. Na nju gledam kao na veliki blagoslov“, pričao je tada Veljko.

Krah posle dva mjeseca

Ipak, uprkos velikim riječima i javnim izlivima nježnosti, njihova ljubav nije potrajala, raskinuli su nakon svega dva mjeseca veze, a ni jedno ni drugo nikada nisu javno otkrili šta je presudilo njihovom odnosu.

Oboje su u godinama koje su uslijedile pronašli svoju sreću na drugim stranama. Ksenija danas uživa u skladnom braku i ostvarila se kao majka dječaka i djevojčice, ali je prije mirnog porodičnog života prošla kroz veoma težak period boreći se sa anoreksijom.