Protiv S. K. (52) podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je 11. novembra pucao u kafiću u Velikoj Plani, nakon čega je došlo do otimanja oko revolvera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu su danas Višem javnom tužilaštvu u tom gradu podnijeli krivičnu prijavu protiv S.K. (52), osumnjičenog za pucnjavu u kafiću u Velikoj Plani, prenosi agencija Tačno.

On je osumnjičen za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Najprije se sumnja da je S.K. 11. novembra oko 15 časova ušao u kafić naoružan revolverom iz kojeg je ispalio nekoliko hitaca.

Tokom otimanja oko revolvera koji je osumnjičenom oduzeo jedan od gostiju kafića, S.K. je zadobio teške tjelesne povrede u predjelu lica, dok je gost lakše povrijeđen.

S.K. je zbrinut na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu radi daljeg liječenja.