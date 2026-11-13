Kvar je pogodio Outlook, Teams, SharePoint i Copilot.

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Milioni korisnika i kompanija širom sveta ostali su bez mejlova, pristupa sastancima i alata za rad nakon što je veliki kvar u četvrtak i petak oborio ključne servise kompanije Microsoft.

Sve je počelo u četvrtak nešto prije 19 časova po našem vremenu. Van stroja su se našli Outlook, Teams, SharePoint i AI asistent Copilot, ali i spoljni servisi koji se oslanjaju na Outlook kalendar. Kvar je pogodio korisnike širom svijeta, koji satima nisu mogli da otvore poštu ni preko pregledača ni iz desktop aplikacija.

Iz Microsofta poručuju da nema dokaza da iza svega stoji hakerski napad, ali još ne znaju kada će sistem stati na noge.

Poslovni svijet odmah je osjetio udarac. Švajcarski gigant luksuzne robe Richemont morao je u petak da odloži objavu finansijskih rezultata, dok je američki proizvođač električnih kamiona Workhorse Group pomjerio svoj kvartalni izvještaj sa 12. na 16. novembar. Avio-kompanija Air India spasavala je komunikaciju sa putnicima hitnim preusmjeravanjem mejlova, mada sami letovi nisu trpjeli posledice.

Repriza CrowdStrike scenarija?

Dok su vlade i kompanije u Evropi i azijsko-pacifičkom regionu sabirale štetu, australijski ministar unutrašnjih poslova i sajber bezbjednosti Toni Berk otkrio je šta se vjerovatno krije iza kulisa. Prema njegovim riječima, u Microsoftu sumnjaju na scenario nalik onom iz 2024. godine sa kompanijom CrowdStrike - kada je jedno loše ažuriranje softvera izazvalo jedan od najvećih svjetskih IT kolapsa.

Iz samog Microsofta prvo su tvrdili da je vezu prekinulo naglo opterećenje infrastrukture u više regiona.

Međutim, brzo se ispostavilo da je gužva nastala jer je dio servera iznenada ispao iz sistema i počeo da pada na automatskim provjerama ispravnosti, što je izazvalo domino efekat i preopteretilo ostatak mreže.

Inženjeri su u međuvremenu pustili novu softversku zakrpu i uveli drugačiji način provjere rada servera, što je donijelo prve znake stabilizacije. Uz to, kompanija pojačava mrežu virtuelnim mašinama i podiže automatizovane sisteme koji će u hodu hvatati i ponovo pokretati blokirane servere.