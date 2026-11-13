Po potjernici podgoričkog Interpola, u Skadru je uhapšenje član zetskog ogranka škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela i bivši policajac Aleksandar Sekulić.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

"A.S., bivši policijski službenik, u Crnoj Gori se potražuje radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", navodi se u saopštenju.

Kako dodaju iz UP, prema navodima optužnice, Sekulić je, kako se sumnja, kao pripadnik organizovane kriminalne grupe Igora Krstovića, u kojoj je, koristeći svoj tadašnji status policijskog službenika u Upravi policije, imao zadatak da prikuplja i odaje povjerljive informacije o policijskim aktivnostima i predmetima koji se odnose na članove ove i drugih kriminalnih organizacija, kao i da učestvuje u krijumčarenju narkotika.

"Takođe, sumnja se da je zloupotrebljavao svoj službeni položaj kako bi drugim pripadnicima kriminalne organizacije omogućio izbjegavanje otkrivanja i procesuiranja od strane policijskih službenika. Slijedi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Tirana u cilju realizacije postupka izručenja ovog lica Crnoj Gori. Uprava policije snažno i odlučno preduzima aktivnosti na neutralisanju djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i nastavlja sa intenzivnom regionalnom i međunarodnom obavještajnom saradnjom u cilju lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica uz potpunu posvećenost Crne Gore borbi protiv kriminala i jačanju vladavine prava", navodi se.

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