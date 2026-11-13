Ana Bekuta otkriva istinu o imovini i finansijskom statusu nakon smrti Milutina Mrkonjića, demantujući medijske spekulacije.

Izvor: Instagram/anabekuta1

Smrt dugogodišnjeg političara Milutina Mrkonjića, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti, iz korijena je promijenila život njegove emotivne partnerke Ane Bekute. Dok se pjevačica suočavala s velikim gubitkom, u javnosti su mjesecima trajale žustre debate i nagađanja o podjeli zajedničke imovine i njenom finansijskom statusu.

Nakon brojnih medijskih priča, pjevačica je odlučila da prekine tišinu i otvoreno iznese pravu istinu o tome šta se dogodilo sa imovinom. Kako je priznala, komentari javnosti su je duboko pogađali jer se stvarao utisak da je finansijski zavisila od partnera.

Vidi opis Kome je pripalo bogatstvo Milutina Mrkonjića: Ana Bekuta samo jednom govorila o tome, a ovo piše u testamentu Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić Mrka Ana Bekuta, Milutin Mrkonjić Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anabekuta1 Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/anabekuta1 Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Petar Stojanović, MONDO Br. slika: 7 7 / 7

"Mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina", poručila je Ana Bekuta.

Tom prilikom iznijela je i podatak koji je iznenadio mnoge – otkrila je da je njena zarada bila veća od Mrkonjićeve. Istakla je da je pametno ulagala svoj novac i da je jednakim standardom živjela prije njihove veze, tokom zajedničkog života, kao i danas.

Prava istina o testamentu

Govoreći o ostavštini, Bekuta je demantovala navode o postojanju tajnih dokumenata ili porodične drame. Razjasnila je da nikakav testament ne postoji, već da je sve pripalo zakonskim nasljednicima.

"Ono što je Milutin imao, ostalo je zakonitoj nasljednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živjeli u skladu i dogovoru", naglasila je pjevačica.

Kako je dodala, materijalne stvari u njihovoj vezi nisu imale nikakvu presudnu ulogu jer je imala sopstvene prihode, a pored Milutina je tražila i dobijala isključivo ljubav, pažnju i toplinu. Na kraju je mladim devojkama uputila i upečatljiv savjet: da traže iskrenu ljubav kakvu je ona imala sa Milutinom, a da se za novac pobrinu same, jer je "tako slađe".

Uspomena na Mrkonjića i dalje se brižljivo čuva, što je potvrđeno i na pomenu na Novom groblju, gdje su cvijeće i svijeće na grobu položili Ana Bekuta i Mrkonjićev dugogodišnji saradnik i prijatelj Ivica Dačić.