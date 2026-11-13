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Kome je pripalo bogatstvo Milutina Mrkonjića: Ana Bekuta samo jednom govorila o tome, a ovo piše u testamentu

Kome je pripalo bogatstvo Milutina Mrkonjića: Ana Bekuta samo jednom govorila o tome, a ovo piše u testamentu

Autor Ana Živančević
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Ana Bekuta otkriva istinu o imovini i finansijskom statusu nakon smrti Milutina Mrkonjića, demantujući medijske spekulacije.

Kome je pripalo bogatstvo Milutina Mrkonjića Izvor: Instagram/anabekuta1

Smrt dugogodišnjeg političara Milutina Mrkonjića, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti, iz korijena je promijenila život njegove emotivne partnerke Ane Bekute. Dok se pjevačica suočavala s velikim gubitkom, u javnosti su mjesecima trajale žustre debate i nagađanja o podjeli zajedničke imovine i njenom finansijskom statusu.

Nakon brojnih medijskih priča, pjevačica je odlučila da prekine tišinu i otvoreno iznese pravu istinu o tome šta se dogodilo sa imovinom. Kako je priznala, komentari javnosti su je duboko pogađali jer se stvarao utisak da je finansijski zavisila od partnera.

"Mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina", poručila je Ana Bekuta.

Tom prilikom iznijela je i podatak koji je iznenadio mnoge – otkrila je da je njena zarada bila veća od Mrkonjićeve. Istakla je da je pametno ulagala svoj novac i da je jednakim standardom živjela prije njihove veze, tokom zajedničkog života, kao i danas.

Prava istina o testamentu

Govoreći o ostavštini, Bekuta je demantovala navode o postojanju tajnih dokumenata ili porodične drame. Razjasnila je da nikakav testament ne postoji, već da je sve pripalo zakonskim nasljednicima.

"Ono što je Milutin imao, ostalo je zakonitoj nasljednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice koje mediji kreiraju. Naš smo život živjeli u skladu i dogovoru", naglasila je pjevačica.

Kako je dodala, materijalne stvari u njihovoj vezi nisu imale nikakvu presudnu ulogu jer je imala sopstvene prihode, a pored Milutina je tražila i dobijala isključivo ljubav, pažnju i toplinu. Na kraju je mladim devojkama uputila i upečatljiv savjet: da traže iskrenu ljubav kakvu je ona imala sa Milutinom, a da se za novac pobrinu same, jer je "tako slađe".

Uspomena na Mrkonjića i dalje se brižljivo čuva, što je potvrđeno i na pomenu na Novom groblju, gdje su cvijeće i svijeće na grobu položili Ana Bekuta i Mrkonjićev dugogodišnji saradnik i prijatelj Ivica Dačić.

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Tagovi

ana bekuta milutin mrkonjić nasljedstvo testament

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