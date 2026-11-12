FIFA se suočava sa optužbama o korišćenju organizacionih sredstava za privatne potrebe predsjednika Đanija Infantina.

Izvor: MN Press

Nova kontroverza otvorena je oko FIFA i njenog predsjednika Đanija Infantina, nakon što je američkoj poreskoj upravi podnesena prijava u kojoj se traži provjera načina na koji je bila angažovana žena koja je, prema navodima iz dokumentacije, radila kao kućna pomoćnica u privatnom domu prvog čovjeka svjetskog fudbala u Majamiju.

Prijavu je podnio vašingtonski advokat Abed Ajub, koji se bavi imigracionim pravom. U njoj se traži da nadležni provjere da li su sredstva ili resursi povezani sa FIFA korišteni za poslove koji su bili namijenjeni isključivo privatnom domaćinstvu Infantina i njegove supruge Line.

Zasad nema potvrde da je američka poreska uprava pokrenula formalnu istragu. Samim tim, navodi iz prijave ne predstavljaju utvrđene činjenice, već zahtjev da se dokumentacija i okolnosti angažovanja detaljnije ispitaju.

FIFA tvrdi da Infantino sve plaća sam

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Iz svjetske kuće fudbala odbacuju optužbe i tvrde da predsjednik lično snosi troškove osoblja koje radi u njegovom domaćinstvu. "Privatne i porodične stvari predsjednika FIFA su njegova privatna stvar. Međutim, da ne bi bilo nikakve dileme, troškove svog kućnog osoblja lično snosi predsjednik FIFA", poručeno je iz organizacije.

FIFA je istovremeno navela da pozdravlja legitimnu kontrolu svog rada, ali da neće prihvatati izvještaje koje smatra netačnim ili obmanjujućim. Svjetska kuća fudbala tvrdi da postoje nastojanja da se naruše njen ugled i reputacija njenog predsjednika. Upravo je način finansiranja kućne pomoćnice jedan od ključnih elemenata prijave. Prema navodima koji su dospjeli u javnost, žena je obavljala poslove u domu Infantina i njegove supruge, dok je istovremeno bila povezana sa zaposlenjem koje je vezano za FIFA.

Ako bi se utvrdilo da su organizaciona sredstva korištena za privatne potrebe rukovodioca, to bi moglo otvoriti pitanja o finansijskom izvještavanju, privatnoj koristi i upravljanju organizacijom.

Sporno i pitanje radne dozvole

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Drugi dio slučaja odnosi se na status žene pred američkim imigracionim vlastima. Prema ranijim medijskim navodima, riječ je o državljanki Nikaragve koja je radila u domaćinstvu Infantina, dok su se istovremeno rješavala pitanja njenog prava na rad u SAD. U dokumentima koji su dospjeli u javnost navodi se i da je bila zaposlena u FIFA tokom perioda od avgusta 2024. do oktobra 2025.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je u januaru 2026. dobila novu radnu dozvolu, nakon čega je ponovo bila angažovana preko FIFA američkog ogranka, prema objavljenim navodima. U tom procesu se pominje i Karlos Kordeiro, bivši predsjednik Fudbalskog saveza SAD i nekadašnji član FIFA struktura. Prema medijskim izvještajima, Kordeiro je imao kontakte sa administracijom Donalda Trampa i bio uključen u radnu grupu Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo.

Šta bi moglo da bude sporno za FIFA?

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FIFA u SAD ima status organizacije oslobođene poreza prema odredbi 501(c)(4). Zbog toga bi eventualni dokaz da su sredstva organizacije korištena za privatnu korist jednog od njenih najviših funkcionera mogao imati šire posljedice po njen poreski status. Ukoliko bi poreska uprava odlučila da ispita slučaj, među važnim dokumentima mogli bi da budu ugovori o radu, obračuni zarada, poreski obrasci, evidencija troškova i dokumentacija koja pokazuje ko je zapravo plaćao usluge žene koja je radila u Infantinovom domu.

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada se oko Infantina već vode polemike zbog načina na koji vodi FIFA i njegovih odnosa sa američkim političkim strukturama. Dodatnu pažnju privlači činjenica da je FIFA nedavno bila predmet drugih medijskih napisa o finansijskim pogodnostima i troškovima povezanim sa njenim predsjednikom.

Infantino bi u martu 2027. trebalo da traži novi mandat na izborima za predsjednika FIFA u Rabatu. Zbog toga će način na koji će se završiti najnovija priča, kao i eventualno postupanje američkih institucija, biti pod posebnom pažnjom javnosti.

(MONDO)