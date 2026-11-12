Dugogodišnja finansijska direktorka Kolet Kres stala je na čelo Nvidije posle skandala i ostavke osnivača Džensena Huanga, preuzevši ulogu privremene izvršne direktorke.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Kolet Kres (59), dosadašnja finansijska direktorka Nvidije, privremeno je preuzela vođstvo jednog od najvećih svjetskih proizvođača čipova nakon iznenadne ostavke Džensena Huanga. Riječ je o dugogodišnjoj direktorki koja je poslednjih 13 godina upravljala finansijama kompanije tokom njenog ogromnog rasta zahvaljujući vještačkoj inteligenciji.

Nvidia je danas potvrdila da će Kres obavljati dužnost izvršne direktorke dok upravni odbor ne pronađe trajnog naslednika Huanga, koji je kompaniju osnovao 1993. godine i od tada je vodio.

U Nvidiji je od 2013. godine

Kres je u Nvidiju stigla u septembru 2013. kao izvršna potpredsjednica i finansijska direktorka. U tom trenutku kompanija je bila najpoznatija po grafičkim karticama za video-igre, a njeni godišnji prihodi iznosili su oko 4,13 milijardi dolara.

U fiskalnoj 2026. godini Nvidijini prihodi dostigli su 215,9 milijardi dolara. To znači da su tokom njenog mandata porasli više od 50 puta.

Kres je bila zadužena za finansijsko planiranje, upravljanje kapitalom i odnose sa ulagačima. Redovno je učestvovala na predstavljanjima poslovnih rezultata uz Džensena Huanga.

Prije Nvidije radila je u Majkrosoftu i Sisku

Kres ima gotovo četiri decenije iskustva u finansijama tehnoloških kompanija. Karijeru je započela u Teksas instrumentsu, gdje je osam godina radila na različitim finansijskim poslovima.

Potom je od 1997. do 2010. radila u Majkrosoftu. Tamo je, između ostalog, bila finansijska direktorka odjeljenja, zaduženog za poslovne računarske sisteme i softver.

Godine 2010. prešla je u Sisko, gdje je vodila finansije organizacije odgovorne za tehnološko poslovanje i operacije. Tri godine kasnije pridružila se Nvidiji.

Diplomirala je finansije na Univerzitetu Arizona, a magistrirala poslovno upravljanje na Univerzitetu Sautern Metodist u Teksasu.

Među najbogatijim Amerikankama koje su same stekle bogatstvo

Kres je i među najbogatijim američkim poslovnim ženama. Forbs ju je ove godine uvrstio na 32. mesto svoje liste najbogatijih Amerikanki koje su same stekle bogatstvo.

Prema Rojtersu, vrednost njenih akcija Nvidije na jučerašnjem zatvaranju berze iznosila je približno 750 miliona dolara. Na vrhuncu prošlog mjeseca premašivala je milijardu dolara.

Njeno bogatstvo velikim je delom povezano sa akcijama kompanije čija je tržišna vrijednost poslednjih godina snažno rasla.

Pred njom je najveći izazov u karijeri

Kres preuzima Nvidiju u posebno osjetljivom trenutku. Huang je podnio ostavku nakon izvještaja o dvema vanbračnim vezama, uključujući odnos sa poslovnom ženom koju američke obavještajne službe sumnjiče za povezanost sa kineskom špijunažom.

Vidi opis Ona je sada na čelu Nvidije: Nalazi se na listi najbogatijih Amerikanki, a pred njom je najteži zadatak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube / Yahoo Finance / Dairdre Bosa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube / NVIDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube / Nimrod Kamer Br. slika: 5 5 / 5

Nvidijin upravni odbor pokrenuo je nezavisnu istragu mogućih bezbednosnih posledica, ali zasad nije objavio dokaze da su poslovne tajne kompanije ili američka nacionalna bezbednost ugroženi.

Huangov odlazak izazvao je snažnu reakciju ulagača. Akcije Nvidije danas su pale približno deset odsto, dok se kompanija suočava sa pitanjem ko može da zamijeni čovjeka koji ju je vodio 33 godine.

Nije poznato koliko će dugo voditi kompaniju

Nvidia je objavila da će Kres uz novu dužnost nastaviti da obavlja i posao finansijske direktorke.

Upravni odbor razmotriće unutrašnje i spoljne kandidate za trajnog izvršnog direktora. Novi predsjednik upravnog odbora Harvi S. Džouns izrazio je povjerenje u Kres, istakavši njeno poznavanje poslovanja, finansija i odnosa sa kupcima.

Kompanija zasad nije objavila rok za izbor novog izvršnog direktora niti je potvrdila da će se Kres kandidovati za trajno preuzimanje te dužnosti.