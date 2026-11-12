Dejan Savićević smatra da je FK Budućnost, s obzirom na novac koji je potrošila, morala da ostvari mnogo bolje rezultate i izbori plasman u Ligu konferencija.

Izvor: MN Press

On je to kazao u intervjuu za serijal „Tajne dresa“ portala „Meridiansport“, ocjenjujući da crnogorski klupski fudbal nema jasnu strategiju razvoja.

"Mi smo na dnu UEFA liste kluspkog fudbala. Od deset prvoligaša, devet je pod uticajem lokalnih samouprava. Kako se promijeni vlast, tako se mijenja struktura kluba", rekao je Savićević za Meridiansport.

Posebno je kritikovao poslovanje Budućnosti, navodeći da ga je iznenadio iznos novca koji je klub potrošio tokom jedne godine.

"Nema strategije, imate primjer Budućnosti. Frapirao sam se kad sam vidio da je Budućnost potrošila sedam miliona za godinu. Oni sa tim novcem treba da igraju minimum Ligu konferencija. A oni su na nuli, nemaju ništa."

Savićević je ukazao i na nedostatak stručnih fudbalskih kadrova u upravljačkim strukturama domaćih klubova.

"Evidentno je da u klubovima nema fudbalskih ljudi. Imate predsjednika Budućnosti koji kaže da ne zna ništa o fudbalu, ali da je dobar menadžer. Zbog toga je klub doživio sunovrat", istakao je prvi čovjek FSCG.