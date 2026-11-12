Prvi čovjek tehnološkog giganta Nvidija Džensen Huang povukao se sa svih funkcija u kompaniji usred velikog skandala zbog dvije vanbračne veze, nakon 33 godine na njenom čelu.

Izvor: screenshot SBS

Džensen Huang (63) podnio je ostavku na mjesto glavnog izvršnog direktora Nvidije, jedne od najvrjednijih kompanija na svijetu i vodećeg proizvođača čipova za vještačku inteligenciju. Povukao se i sa dužnosti predsjednika kompanije, kao i iz upravnog odbora.

Vidi opis Džensen Huang podnio ostavku zbog dvije afere: Nvidija izgubila više od 600 milijardi dolara posle skandala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube / Yahoo Finance / Dairdre Bosa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube / NVIDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube / Nimrod Kamer Br. slika: 5 5 / 5

Huangov odlazak dolazi nakon otkrića dvije vanbračne veze, od kojih je jedna navodno bila sa ženom koju američke vlasti sumnjiče za povezanost sa kineskom obavještajnom službom. Skandal je izazvao ozbiljnu krizu u Nvidiji, a vrijednost kompanije poslednjih dana pala je za stotine milijardi dolara.

Afera koja je potresla Nvidiju

Huang je proteklog vikenda priznao da je bio nevjeran supruzi, ali nije otkrio identitet žene sa kojom je imao vezu. Američki mediji objavili su da je riječ o Alis Huang, poslovnoj ženi povezanoj sa kineskom tehnološkom industrijom, za koju postoji sumnja da je učestvovala u obavještajnim aktivnostima.

Izvor: YouTube / Nimrod Kamer

Nvidijin upravni odbor 8. novembra pokrenuo je nezavisnu istragu zbog mogućnosti da je Huang bio meta strane obavještajne operacije. Istovremeno je naglasio da nema razloga da se vjeruje da su ugroženi američka nacionalna sigurnost ili poslovne tajne kompanije.

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što je Njujork tajms, pozivajući se na pet izvora iz kompanije, otkrio da je Huang imao i drugu aferu, sa 48-godišnjom Kimberli Pauel, potpredsjednicom Nvidije za zdravstvenu zaštitu, koja je radila pod njegovim direktnim nadzorom.

Prema pisanju američkog lista, oboje su u braku, a snimljeni su kako razmjenjuju nježnosti u jednom hotelu u San Hozeu, u Kaliforniji, tokom kompanijske konferencije održane u martu.

Ova veza pokrenula je pitanje direktnog kršenja Nvidijinog kodeksa ponašanja, koji zaposlenima izričito nalaže da izbjegavaju lične odnose i situacije koje mogu dovesti do sukoba interesa.

Kompanija izgubila stotine milijardi dolara vrijednosti

Nvidijine akcije pale su više od osam odsto u trgovanju nakon zatvaranja berze, posle izvještaja da je upravni odbor razmatrao njegovu smjenu prije nego što se sam povukao. Tržišna vrijednost kompanije od izbijanja afere smanjila se za više od 600 milijardi dolara.

Riječ je o kompaniji koja ima ključnu ulogu u globalnom razvoju vještačke inteligencije. Njeni procesori koriste se u data-centrima najvećih tehnoloških kompanija, zbog čega promjene na njenom vrhu mogu imati posledice po cijelu industriju.

Kraj 33 godine na čelu kompanije

Huang je suosnovao Nvidiju 1993. godine i od tada ju je neprekidno vodio. Pod njegovim vođstvom kompanija je od proizvođača grafičkih procesora za računare izrasla u jednog od najvažnijih dobavljača tehnologije za vještačku inteligenciju.

Njegov odlazak otvara pitanje budućeg vođstva kompanije u trenutku kada se suočava sa pritiskom investitora, američkim nadzorom izvoza naprednih čipova u Kinu i velikim očekivanjima od razvoja vještačke inteligencije. Nvidia bi 17. novembra trebalo da objavi nove kvartalne finansijske rezultate.