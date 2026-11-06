Trilateralni pregovori Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država održaće se u Abu Dabiju 10. novembra.

Izvor: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potvrdio je danas da će u utorak, 10. novembra, biti održani trilateralni pregovori između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), piše „RIA Novosti“. Sastanci tri delegacije održaće se u Abu Dabiju u utorak, 10. novembra.

„Sljedeće sedmice, u utorak, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trebalo bi da počnu trilateralni razgovori o ukrajinskom pitanju, na čemu smo zahvalni rukovodstvu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rukovodstvo ove zemlje ostalo je dosljedno pomaganju Rusiji u pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu i rješavanju humanitarnih pitanja koja su povezana sa humanitarnom razmjenom“, objasnio je Putin.

Da podsjetimo, pregovori Rusije i Ukrajine dugo su bili „zamrznuti“ zbog učestalih međusobnih napada na energetsku infrastrukturu. Američki predsjednik Donald Tramp je 11. oktobra saopštio da je postignut „energetski prekid vatre“, koji nije dugo potrajao zbog novog talasa međusobnih napada na energetsku infrastrukturu.