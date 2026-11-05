Vlada Velike Britanije uputila je izvinjenje zbog toga što su djeca izbjeglice iz Ukrajine u školama usmjeravana da uče ruski jezik, uz najavu da će do 2028. biti uveden završni ispit iz ukrajinskog.

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Vlada Velike Britanije izvinila se ukrajinskoj djeci izbjeglicama kojoj je u engleskim školama, zbog nedostatka mogućnosti polaganja završnog ispita iz ukrajinskog jezika, preporučivano da uče ruski. Istovremeno je najavljeno finansiranje razvoja novog završnog ispita iz ukrajinskog jezika na nivou GCSE, odnosno sertifikata o završenom srednjem obrazovanju, koji će biti dostupan od 2028. godine, piše Tačno.

Državna ministarka za školske standarde u britanskom Ministarstvu obrazovanja Džordžija Guld izjavila je da joj je žao što su ukrajinski učenici dovedeni u takvu situaciju, naglašavajući da je važno da ubuduće imaju mogućnost polaganja ispita iz maternjeg jezika, prenosi Gardijan.

„Toliko je učenika bilo primorano da polaže ruski jezik. Zaista mi je žao što su stavljeni u tu poziciju. Veoma je važno da će imati pristup ukrajinskom GCSE”, navela je ona.

Razvoj nove kvalifikacije povjeren je ispitnom odboru AQA, a britansko Ministarstvo obrazovanja za tu namjenu obezbijedilo je grant od 340.000 funti, odnosno oko 408.000 eura.

Odluka britanskih vlasti uslijedila je nakon višegodišnjih apela ukrajinske vlade i organizacija koje predstavljaju ukrajinsku zajednicu u Velikoj Britaniji. One su ukazivale na problem sa kojim se suočavalo više od 30.000 ukrajinske djece koja su nakon početka ruske invazije 2022. godine utočište pronašla u toj zemlji.

Ukrajinsko Ministarstvo obrazovanja još je 2024. godine upozorilo da se djeca, zbog nepostojanja mogućnosti polaganja ispita iz ukrajinskog jezika, suočavaju sa pritiskom školskog osoblja da izaberu ruski.

„Duboko smo zabrinuti što zbog nedostatka ukrajinskog GCSE ispita, školsko osoblje vrši pritisak na mnoga ukrajinska djeca da polože ruski GCSE”, navedeno je u pismu upućenom britanskim vlastima.

Guld je tokom posjete školi Sent Meri u zapadnom Londonu, koja je centar mreže od 13 škola ukrajinskog jezika u Velikoj Britaniji, razgovarala sa ukrajinskim učenicima i mladima koji su ranije ukazivali na ovaj problem.

„Bilo da je u pitanju vojna podrška ili ovakva kulturna podrška, naša poruka kao britanske vlade je da apsolutno čvrsto stojimo iza ukrajinskog naroda”, poručila je ministarka.

Ukrajinski ministar obrazovanja Andrij Butenko zahvalio je britanskoj vladi na odluci, ocjenjujući da će uvođenje nove kvalifikacije omogućiti ukrajinskoj djeci koja su zbog rata napustila svoje domove ravnopravnu mogućnost da maternji jezik izaberu kao predmet na završnom ispitu.

„Ovo će ukrajinskoj djeci, koja su bila primorana da napuste svoje domove zbog ruske agresije protiv Ukrajine, pružiti jednaku priliku da izaberu svoj maternji jezik kao predmet na GCSE ispitu”, istakao je ukrajinski ministar.

Dodao je da će ukrajinsko Ministarstvo obrazovanja nastaviti saradnju sa britanskim Ministarstvom obrazovanja i ispitnim odborom AQA na pripremi i razvoju novog programa.