Američki predsjednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o sankcijama i carinama povezanim sa Rusijom, a za procijenu njihovih ekonomskih posledica mogao bi da iskoristi narednih 60 dana, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

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Tramp je u petak potpisao izvršnu uredbu kojom je privremeno izuzeo ključne sankcije i carine predviđene zakonom poznatim kao „Gremov zakon“, koji je potpisao prošlog mjeseca. Mjere je prvobitno trebalo da stupe na snagu naredne sedmice, ali je američka administracija odlučila da dodatno razmotri njihove moguće posljedice.

„Mislim da predsjednik želi da iskoristi period od 60 dana kako bi analizirao šta bi uvođenje sankcija i carina značilo za globalnu, ali i američku ekonomiju“, rekao je Rubio novinarima prije polaska na put u Uzbekistan, prenosi Rojters.

Tramp još nije doneo konačnu odluku

Američki predsjednik je tokom razgovora sa novinarima u svom klubu Mar-a-Lago na Floridi poručio da konačna odluka tek predstoji.

„Mnogi od vas još ne znaju kakva je moja odluka, ali razjasnićemo to, pa ćete i vi saznati“, rekao je Tramp.

Odluka o privremenom izuzeću donijeta je svega nekoliko sedmica prije novembarskih izbora za Kongres, u trenutku kada se Tramp suočava sa pritiskom zbog visokih cijena energenata, dodatno podstaknutih ratom sa Iranom i poremećajima u globalnom snabdijevanju naftom.

„Gremov zakon“ predviđa carine na rusku robu, ali i kaznene mjere prema državama koje kupuju rusku naftu i gas.

Rubio je ukazao na to da bi primjena zakona mogla da pogodi i važne američke partnere, uključujući Indiju, koja je diversifikovala izvore energije, ali je i dalje u velikoj mjeri zavisna od ruske nafte.

Zelenski kritikovao Trampovu odluku

Odluka američkog predsjednika izazvala je kritike ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je upozorio da bi ublažavanje pritiska na Moskvu moglo da ohrabri ruskog predsjednika Vladimira Putina i produži rat u Ukrajini.

Protiv odluke izjasnila se i republikanska senatorka Darlin Grem iz Južne Karoline, čiji je pokojni brat Lindzi Grem bio jedan od glavnih zagovornika zakona.

„Lično bih odlučila da zadržim pritisak na Rusiju, jer ne vjerujem Putinu i ne vjerujem Rusiji“, izjavila je senatorka, dodajući da namjerava da o tome razgovara sa Trampom tokom njegove predstojeće kampanjske posjete.

Rusija će isporučivati dizel Sjedinjenim Američkim Državama

Rubio je istovremeno branio poseban sporazum između Vašingtona i Moskve o povećanju isporuka dizela, čiji je cilj ublažavanje visokih cijena goriva izazvanih sukobima i poremećajima u snabdijevanju.

Prema Trampovim riječima, Rusija bi u početnoj fazi trebalo da isporuči Sjedinjenim Američkim Državama više od 300.000 metričkih tona dizela, a dodatne isporuke očekuju se u novembru i narednim mjesecima.

„Taj dizel će svakako biti prodat, na ovaj ili onaj način. Jedina razlika je u tome koliko će ga Sjedinjene Američke Države dobiti“, rekao je Rubio.

Američki državni sekretar ocijenio je da sporazum o dizelu i odlaganje sankcija pokazuju koliko je složeno istovremeno upravljati posljedicama sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini.

„Ovi sukobi širom svijeta počinju da se sudaraju jedni s drugima“, zaključio je Rubio.