Tokom masovnih protesta i štrajka radnika javnog sektora širom Francuske, u Parizu i Lionu došlo je do sukoba sa policijom. Novi nemiri predstavljaju ozbiljan izazov za predsjednika Makrona.

Izvor: X/CerfiaFR

U Parizu i Lionu dio demonstranata sukobio se danas sa policijom tokom uglavnom mirnih protesta održanih širom zemlje i jednodnevnog štrajka dijela radnika u javnom sektoru, što predstavlja novi izazov za predsjednika Emanuela Makrona.

Najnoviji protesti usledili su nakon niza demonstracija zbog troškova života, javnih usluga i lošeg stanja u obrazovanju, koje su se pretvorile u najteže građanske nemire u Francuskoj u poslednjih nekoliko godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u protestima širom zemlje dosad učestvovalo 270.000 ljudi, ne računajući Pariz, gdje je glavni protest počeo posle podne.

"To je tek početak", izjavila je Sofi Bine iz sindikata CGT.

Colère sociale: "près de 1,6 million" de manifestants en France dont 350.000 à Paris, selon la CGT.Pour le ministère de l'Intérieur, ce sont près de 600.000 personnes, Paris compris, lors de la journée de mobilisation pour les salaires et le pouvoir d'achat https://t.co/DsABbBLALd — BFM (@BFMTV)November 5, 2026

Sukobi u Parizu i Lionu

U Parizu je na samom početku vladala svečana atmosfera, dok je grupa raznolikih učesnika pevala Marseljezu, a na ulicama su se vidjela i vozila nalik onima iz karnevalskih povorki. Zbog jednodnevnog štrajka, kom su se pridružili i pojedini radnici iz energetskog sektora, kao i nastavnici, Ajfelova kula je bila zatvorena, ali u saobraćaju nije bilo većih problema.

Ipak, otprilike dva sata nakon početka, deo ljudi na čelu kolone sukobio se sa policijom, koja je upotrijebila suzavac.

Neredi u Lionu i Renu

U Lionu je interventna policija upotrijebila suzavac i krenula u akciju protiv grupe demonstranata. Neki od njih, obučeni u crno i sa prekrivenim licima, uzvikivali su parole protiv policije.

Emmanuel Macron, Marine Le Pen... Des personnalités représentées sur des bâtiments publics en feu dans le cortège parisien@BranchtMaxime https://t.co/eWxw1GWjzd — BFM (@BFMTV)November 5, 2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su osobe koje su bacale pirotehnička sredstva u četvrtak ujutru izazvale požar u srednjoj školi nedaleko od Tuluza, zbog čega su učenici i zaposleni bili primorani da napuste zgradu dok su vatrogasci gasili požar.

"Ovakvo kriminalno ponašanje je apsolutni skandal", naveo je ministar obrazovanja Eduar Žefre na mreži Iks (X).

Štrajk je u četvrtak ujutru rezultirao smanjenjem proizvodnje električne energije u francuskim nuklearnim elektranama, a ministarstvo obrazovanja je izvijestilo da u njemu učestvuje nešto više od 15 odsto nastavnika.