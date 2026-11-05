Otvaranje arhiva komunističkih tajnih službi u Mađarskoj donosi nove kontroverze i poziv na oprez prilikom tumačenja podataka.

Izvor: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia

Mađarska je nakon decenija političkih rasprava i kontroverzi javnosti otvorila dosad nedostupne dosijee tajnih saradnika komunističkog režima. Time je ispunjeno jedno od ključnih predizbornih obećanja premijera Petera Mađara, koji je najavio da će građanima omogućiti uvid u dokumenta nekadašnjeg represivnog aparata.

Vlada je u srijedu omogućila pristup digitalizovanim dokumentima putem internet platforme Nyitott Akták, na kojoj građani mogu pretraživati imena svojih predaka i drugih osoba koje su se našle u evidencijama komunističkih bezbjednosnih službi.

Objavljivanje dokumenata dolazi 70 godina nakon što je Sovjetski Savez vojnom intervencijom ugušio Mađarsku revoluciju 1956. godine.

Upozorenje premijera

Otvaranje arhiva godinama je izazivalo sporove, ponajprije zbog činjenice da se u dokumentima ne nalaze isključivo imena stvarnih doušnika. Među evidentiranim osobama bili su i građani koje su tajne službe nadzirale ili smatrale politički sumnjivim, bez ikakvih dokaza da su sarađivali sa režimom.

Upravo je zbog toga premijer Mađar pozvao javnost na oprez pri tumačenju objavljenih podataka.

"Pozivam sve da ovom dugo očekivanom objavljivanju dokumenata pristupe dostojanstveno i čovječno", poručio je u javnom obraćanju, upozorivši da će se mnoge porodice sada suočiti sa neprijatnim i bolnim informacijama iz sopstvene prošlosti.

Ministar kulture Zoltan Tar izrazio je nadu da ćeotvaranje arhiva omogućiti dugoročno društveno pomirenje kroz razotkrivanje tajni komunističkog perioda.

Posebno je zanimljivo to što se među imenima u dokumentima nalazi i njegov otac. Tar je, međutim, naglasio da je dobio zvaničnu potvrdu da njegov otac nikada nije bio agent tajnih službi.

Pominje se i Viktor Orban?

Otvaranje arhiva ponovo je aktuelizovalo i glasine o mogućim vezama bivšeg premijera Viktora Orbana sa komunističkim bezbjednosnim aparatom.

Orban je u utorak na Fejsbuku odbacio tvrdnje da je sarađivao sa tajnom policijom, navodeći da su mu tokom služenja obaveznog vojnog roka ponudili saradnju, koju je, kako tvrdi, odbio.

Istakao je da su on, njegova supruga i njegovi politički saradnici bili pod stalnim nadzorom komunističkih vlasti.

"Bili smo mete tajnih istraga državne partije", poručio je bivši premijer.

Samo pominjanje nečijeg imena u arhivama pritom ne predstavlja dokaz da je ta osoba bila doušnik ili saradnik režima.

Novi dokumenti stižu u februaru

Objavljivanje arhiva još nije završeno. Mađarske vlasti nastavljaju digitalizaciju preostalih dokumenata, a nova grupa dosijea trebalo bi da bude dostupna javnosti do 25. februara 2027. godine.

Među njima će se nalaziti i dokumentacija koja detaljnije opisuje načine na koje su komunističke bezbjednosne službe vrbovale saradnike i gradile mrežu doušnika.

Otvaranjem dosijea Mađarska se suočava sa jednim od najosjetljivijih pitanja svoje novije istorije: ko je sarađivao sa represivnim aparatom, ko je bio njegova žrtva i koliko se pouzdano te dvije grupe mogu razlikovati na osnovu sačuvanih dokumenata.

(Jutarnji/MONDO)