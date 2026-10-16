Mađarski premijer Peter Mađar prvi put se bilateralno sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na samitu EU, nakon što je Budimpešta povukla primjedbe na nastavak pristupnih pregovora Ukrajine.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Premijer Mađarske Peter Mađar održao je prvi bilateralni sastanak sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim na marginama sastanka Evropskog savjeta, u pokušaju da normalizuje odnose dvije zemlje, prenosi Euronews.

Razgovori, koji imaju veliki simbolički značaj, održani su nakon višemjesečnih pregovora o terminu i mjestu susreta.

I Kijev i Budimpešta ovaj sastanak vide kao priliku za normalizaciju odnosa nakon višegodišnjih tenzija između dvije susjedne države.

Tokom mandata prethodnog premijera Viktora Orbana, Ukrajina je u Mađarskoj predstavljana kao bezbjednosna prijetnja, dok se Orban protivio njenom pristupanju Evropskoj uniji.

Nakon pobjede njegove stranke Tisa na izborima, Mađar je obećao pragmatičniji pristup i rješavanje bilateralnih nesuglasica. Ipak, njegova vlada i dalje insistira na tome da Kijev ispuni obaveze u oblasti prava nacionalnih manjina prije razmatranja narednih koraka ka članstvu Ukrajine u EU.

Ukrajina usvojila novi zakon, Mađarska povukla primedbe

Ukrajinski parlament je u ponedjeljak usvojio novi zakon, koji je potom potpisao predsjednik Zelenski.

Dan kasnije, Evropska unija otvorila je pregovore o još dva pregovaračka klastera, nakon što je Mađarska povukla svoje primjedbe. Time je ukupan broj otvorenih klastera dostigao četiri od šest.

„Kao prvi korak ka ponovnom uspostavljanju međusobnog povjerenja, konstatovali smo da je ukrajinski parlament usvojio zakon o obrazovanju nacionalnih manjina, zasnovan na postignutim dogovorima, i da je ukrajinska strana odmah započela njegovu primjenu“, napisao je Mađar na društvenim mrežama nakon sastanka.

Prema riječima mađarskog premijera, u narednom periodu planirani su razgovori između vlada dvije zemlje na ministarskom nivou.

„Uvjerio sam predsjednika Ukrajine u svoju punu solidarnost suočen sa nehumanom ruskom agresijom na njegovu zemlju, koja traje već gotovo pet godina“, izjavio je Mađar.

Zelenski bi uskoro mogao da posjeti Budimpeštu

Mađar i Zelenski uskoro bi ponovo mogli da se sastanu. Prema riječima mađarskog premijera, susret bi mogao da bude održan tokom jeseni u gradu Berehovu, na zapadu Ukrajine, koji predstavlja središte mađarske nacionalne manjine od oko 100.000 ljudi.

Pored toga, Zelenski bi naredne sedmice mogao da posjeti Budimpeštu povodom 70. godišnjice Mađarske revolucije iz 1956. godine, događaja koji je predstavljao prekretnicu u istoriji te zemlje.

Zamjenik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Igor Žovkva potvrdio je u ekskluzivnom intervjuu za Euronews da je Zelenski dobio poziv i da razmatra mogućnost posjete.

„Dobili smo poziv. Događaj povodom 70. godišnjice Mađarske revolucije biće održan 23. oktobra“, rekao je Žovkva, odgovarajući na pitanje da li je Zelenski pozvan u mađarsku prijestonicu.

„Predsjednik Ukrajine dobio je poziv da učestvuje. Vidjećemo“, dodao je.

Dana 23. oktobra 1956. godine mađarski studenti izašli su na ulice protestujući protiv sovjetske okupacije. Demonstracije su ubrzo prerasle u narodni ustanak, koji je kasnije ugušila Crvena armija.

Eventualna posjeta Zelenskog Budimpešti mogla bi da podstakne i poređenja između istorijske borbe Mađarske protiv sovjetske dominacije i današnje odbrane Ukrajine od ruske invazije.