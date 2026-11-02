Poljska policija upozorava na moguće diverzije na granici sa Rusijom, formiran štab operacije za zaštitu stanovništva.

Izvor: ARTUR RESZKO/PAP

Šef poljske policije Marek Boroń izjavio je danas da su vlasti prošle nedelje od vojne obavještajne službe i savezničkih službi dobile upozorenje o mogućim diverzijama na granici sa Rusijom. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je pokušaj naoružane grupe da pređe granicu. Vlasti nisu objavile detalje upozorenja.

Operacija duž granice sa Rusijom i Belorusijom

Boroń je za RMF FM rekao da je u sjedištu poljske policije u Varšavi formiran štab operacije koja se sprovodi u Varminsko-mazurskom vojvodstvu, na sjeveru Poljske duž granice sa Kalinjingradskom oblašću, kao i u susjednom Podlaskom vojvodstvu na sjeveroistoku zemlje, duž granica sa Litvanijom i Belorusijom.

Na teren su upućeni policajci iz više regiona, a u operaciji učestvuju i antiterorističke jedinice, vojska, granična straža i tajne službe.

"Policija obezbjeđuje područje duž Kalinjingradske oblasti zbog mogućih događaja koji bi mogli dovesti do diverzija", rekao je Boroń. Dodao je da policija treba da zaštiti stanovnike i objekte koji bi mogli biti ugroženi.

Pripravnost specijalnih jedinica

Odvojeno od operacije na granici, poljska policija naredila je da njene specijalizovane jedinice za održavanje javnog reda od 2. do 8. novembra ostanu u svojim matičnim bazama i budu spremne za momentalno upućivanje na teren. Riječ je o snagama koje čine centralnu rezervu glavnog komandanta policije i mogu biti poslate gdje god zatrebaju. Sam po sebi, nalog ne znači da su te jedinice upućene na granicu.

(Index/MONDO)