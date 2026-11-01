Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan upozorio je na rastuće tenzije u Crnom moru.

Izvor: Youtube/Al Arabiya English

Napadi na civilne brodove mogli bi dodatno da pojačaju tenzije u Crnom moru, što nikome ne bi bilo u interesu, izjavio je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Istanbulu, prenijela je agencija Tačno.

Erdogan je rekao da je s ukrajinskim predsjednikom u subotu razgovarao o bezbjednosnoj situaciji u Crnom moru, mogućnosti za sprečavanje širenja sukoba na pomorski prostor, kao i da je Turska spremna da učini sve što je u njenoj moći „kako bi otvorila put ka miru“ u Ukrajini.

„Ne možemo ni pod kojim okolnostima da prihvatimo ove napade, bez obzira na to ko ih izvodi i kakva opravdanja za njih navodi“, rekao je Erdogan, pozivajući obje strane da se ponašaju odgovorno, prenosi agencija Anadolija.

On je istakao da će Ankara nastaviti razgovore sa Moskvom i Kijevom kako bi se ponovo uspostavili bezbjednost i stabilnost u Crnom moru.

Turski predsjednik izrazio je žaljenje zbog nastavka rata u Ukrajini i razaranja koja je sukob izazvao, a istovremeno je pozdravio obnovljene diplomatske inicijative za okončanje rata, posebno napore američkog predsjednika Donalda Trampa.

Podsjetio je da su pregovori između Ukrajine i Rusije, koji su ranije održavani uz posredovanje Turske, pokazali da se konkretnim rezultatima može doći diplomatskim putem.

„U pravednom miru ne može biti gubitnika“, poručio je Erdogan, dodajući da je Ankara spremna da uloži sve moguće napore kako bi se otvorio put ka miru u Ukrajini.

On je naveo i da Turska namjerava da nastavi razgovore sa Rusijom o bezbjednosti u Crnom moru i mogućnostima za postizanje trajnog mira.

Govoreći o bilateralnim odnosima, Erdogan je istakao da je stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini između Turske i Ukrajine, potpisanog 2022. godine, 1. oktobra ove godine, važna prekretnica u ekonomskim odnosima dvije zemlje.

Prema njegovim riječima, sporazum je približio dvije zemlje cilju da obim međusobne trgovinske razmjene dostigne 10 milijardi dolara.

Erdogan je dodao da će turske kompanije koje su ostale u Ukrajini uprkos ratu imati značajnu ulogu u obnovi te zemlje.