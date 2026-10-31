Više od 1.400 stanovnika provincije Albaj na Filipinima evakuisano nakon erupcije vulkana Majon. Podignut nivo uzbune, oblak pepela dostigao 3.000 metara.

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Više od 1.400 ljudi u provinciji Albaj na sjeveru Filipina evakuisano je nakon erupcije vulkana Majon, saopštile su lokalne vlasti.

Evakuisani, koji su živeli u stalnoj zoni opasnosti vulkana od šest kilometara, premješteni su u bezbjednija područja. Filipinska nacionalna policija strogo je zabranila ulazak u zonu opasnosti.

Vlasti su registrovale umjerenu eksplozivnu erupciju vulkana Majon, generišući oblak koji se podigao 3.000 metara iznad kratera. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju istog dana je podigao nivo uzbune za vulkan sa 2 na 3, pri čemu je nivo 5 najviši.

Majon, poznat po svom gotovo savršenom konusnom obliku, jedan je od najaktivnijih vulkana na Filipinima i ima dugu istoriju eksplozivnih erupcija, podsjeća Sinhua.