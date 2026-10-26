Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage zauzele naselje Obščeje u Zaporoškoj oblasti, dok Moskva tvrdi da je ukrajinska vojska za 24 sata izgubila oko 1.285 vojnika duž linije fronta.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruske snage zauzele su naselje Obščeje u Zaporoškoj oblasti tokom prethodna 24 sata, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, navodeći da je ukrajinska vojska na svim djelovima fronta u tom periodu izgubila oko 1.285 vojnika, prenosi ruska agencija TASS.

"Jedinice grupe snaga Istok napredovale su duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile naselje Obščeje u Zaporoškoj oblasti", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Prema tvrdnjama Moskve, ruske jedinice nastavile su napredovanje na više pravaca, dok su ukrajinske snage pretrpjele gubitke u ljudstvu i vojnoj opremi.

Rusija iznijela podatke o ukrajinskim gubicima

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage tokom prethodnog dana izgubile oko 1.285 vojnika duž linije fronta.

Prema podacima ruskog ministarstva, grupa snaga Sjever nanijela je ukrajinskoj vojsci gubitke od više od 300 vojnika, dok je grupa Zapad, kako se tvrdi, onesposobila više od 220 ukrajinskih vojnika.

Na južnom pravcu ruska vojska navodi gubitke od više od 185 ukrajinskih vojnika, dok je grupa Centar prijavila oko 340.

Grupa Istok, koja djeluje i u Zaporoškoj oblasti, saopštila je da su ukrajinske snage izgubile više od 210 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, sedam drugih vozila i radar za protivbaterijsku borbu.

Na području delovanja grupe Dnjepar, prema ruskim navodima, ukrajinska vojska izgubila je oko 30 vojnika, 12 vozila i jedan radar.

Ruska vojska saopštila da je gađala 151 lokaciju

Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da su ruske snage tokom prethodna 24 sata izvele napade na vojnu i infrastrukturnu opremu koju koristi ukrajinska vojska.

"Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija ruskih grupa snaga gađale su vojnoindustrijska preduzeća, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska, skladišta municije, radionice za proizvodnju i mjesta skladištenja kopnenih robotskih platformi i bespilotnih letelica dugog dometa, kao i privremene položaje ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika na 151 lokaciji", saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Moskva tvrdi da je oborila 581 ukrajinski dron

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je i da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom prethodnog dana presreli i uništili 581 ukrajinsku bespilotnu letjelicu, dve krstareće rakete britanske proizvodnje "Storm Shadow" i dve vođene avionske bombe.

"Snage protivvazdušne odbrane oborile su dvije vođene avionske bombe, dve krstareće rakete 'Storm Shadow' britanske proizvodnje i 581 bespilotnu letjelicu avionskog tipa", navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je iznijelo i zbirne podatke o ukrajinskim gubicima od početka rata, tvrdeći da su ruske snage do sada uništile 674 aviona, 284 helikoptera, 271.778 bespilotnih letjelica, 672 protivvazdušna raketna sistema, 31.406 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.792 višecjevna raketna bacača, 36.815 artiljerijskih oruđa i minobacača i 75.658 specijalnih vojnih vozila.