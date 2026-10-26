Ukrajinski parlament produžio je ratno stanje i opštu mobilizaciju do 29. januara 2027. godine, a odluke stupaju na snagu 31. oktobra.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Vrhovna rada Ukrajine produžila je ratno stanje i opštu mobilizaciju u zemlji za još 90 dana, do 29. januara 2027. godine, prenosi Ukrinform, prenosi agencija Tačno.

Za zakon o produženju ratnog stanja, kojim se potvrđuje ukaz predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, glasala su 293 poslanika, dok je odluku o produženju opšte mobilizacije podržao 281 poslanik.

Oba zakona stupiće na snagu 31. oktobra.

Sekretar Savjeta za nacionalnu bezbijednost i odbranu Ukrajine Igor Klimenko izjavio je u parlamentu da će produženje ratnog stanja omogućiti preduzimanje odgovarajućih mjera za suprotstavljanje oružanoj agresiji, kao i očuvanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje.

Produženje ratnog stanja i opšte mobilizacije predviđa i nastavak ovlašćenja državnih organa, vojne komande, vojnih administracija i lokalnih samouprava neophodnih za odbranu zemlje.

Ukrajina je uvela ratno stanje i proglasila opštu mobilizaciju 24. februara 2022. godine, na dan kada je Rusija pokrenula invaziju na tu zemlju. Od tada su ove mjere produžavane na svaka tri mjeseca.