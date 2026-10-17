Muškarac poginuo je na Floridi u stravičnom napadu aligatora dugog 3,6 metara. Čovjek je pecao, a spasioci su jedva izvukli njegovo tijelo zbog drugih opasnih zvijeri u vodi.

Izvor: Profimedia

Sedamdesetjednogodišnji muškarac poginuo je juče u napadu aligatora dok je pecao u parku u Vinter Gardenu na Floridi. Njegovu smrt potvrdio je policijski načelnik Majkl Mejson. Lovci su kasnije uhvatili i usmrtili aligatora dugog gotovo 3,6 metara za kojeg se pretpostavlja da je odgovoran za napad, piše Fox 35 Orlando.

Državna komisija za očuvanje riba i divljih životinja (FWC) objavila je da je žrtva Stiven Hamilton (71) iz Vinter Gardena. Hitne službe su nakon dojave o napadu stigle u park oko 17:20. Komandir vatrogasaca Hoze Gajnza rekao je da su spasioci pokušali da izvuku muškarca iz vode, ali je intervencija bila komplikovana zbog prisustva drugih aligatora u blizini. Tijelo je izvučeno tek oko 19 časova.

Policijski načelnik Majkl Mejson potvrdio je da je životinja odgovorna za napad uhvaćena i eutanazirana. FWC je naknadno objavio da se radi o aligatoru dugom 3,6 metara. Policija Vinter Gardena i FWC sprovode zajedničku istragu.

Napadi se smatraju rijetkim

Park "Dr. Bradford Memorial", gdje se nesreća dogodila, nalazi se uz jezero Apopka. Prema zvaničnim podacima, to jezero ima jednu od najvećih populacija američkih aligatora u centralnoj Floridi. Komisija za očuvanje riba i divljih životinja oglasila se saopštenjem: "FWC izražava najdublje saučešće porodici i voljenima žrtve u ovom teškom trenutku", stoji u izjavi.

Američki aligatori nastanjuju gotovo sve vodene površine na Floridi, uključujući rijeke, jezera i močvare, a prisutni su u svih 67 okruga. Napadi na ljude smatraju se rijetkim, ali se dešavaju. FWC bilježi ničim izazvane napade od 1948. godine i od tada je zabilježeno 500 ujeda, od kojih su 32 bila smrtonosna.

Nedavno je aligator usmrtio mlađu ženu

Statistika za posljednjih nekoliko godina pokazuje varijacije u broju napada. Tokom 2025. zabilježeno je 13 ujeda, od čega dva sa smrtnim ishodom. Godine 2024. bilo je 11 ujeda bez smrtnih slučajeva, dok su 2023. zabilježena 23 ujeda i dva smrtna slučaja. U 2022. godini bilo je 11 ujeda i dva smrtna slučaja, a 2021. devet ujeda bez fatalnih posljedica.

Ovaj događaj je podsjetnik na sličnu nesreću iz juna, kada je 31-godišnja Britani Klark poginula dok se kupala u rijeci na području državne šume "Little Big Econ". Zvaničnici su tada izvjestili da ju je aligator napao dok je bila u vodi dubokoj samo jedan metar.