Protesti širom Francuske prerasli su u nasilne sukobe sa policijom, tokom kojih su zapaljene zgrade i automobili, oštećene gradske skupštine i uhapšene najmanje 272 osobe.

Izvor: Profimedia/Firas Abdullah / AFP

Protesti širom Francuske nastavljeni su danas uz sve ozbiljnije sukobe demonstranata i policije, požare i napade na javne zgrade. Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su širom zemlje uhapšene 272 osobe, upozoravajući na "eskalaciju nasilja".

Prema podacima ministarstva, u Lionu se okupilo oko 20.000 demonstranata, približno toliko i u Nantu, dok je u Renu na ulice izašlo oko 10.000 ljudi.

Vlasti navode da su se unutar protestnih kolona formirale grupe poznate kao „crni blok“, koje povezuju s ekstremno lijevim elementima.

„Pripadnici snaga reda bili su mete napada, prodavnice su opljačkane ili su zabilježeni pokušaji pljačke, dok su javne zgrade napadnute i oštećene“, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policija je u velikom broju raspoređena širom zemlje kako bi spriječila dalje nasilje, zaštitila javne objekte i zaustavila pljačke.

Zapaljena zgrada u Lionu, demonstranti upali u gradske skupštine

Jedan od najozbiljnijih incidenata dogodio se u Lionu, gdje je zapaljena zgrada turističkog informativnog centra.

Fotografije s lica mjesta prikazuju maskirane demonstrante koji razbijaju prozore, nakon čega je u unutrašnjosti objekta izbio požar.

Lokalna policija saopštila je da su „neprijateljski nastrojene osobe“ sprečavale vatrogasce da ugase vatru.

Gradonačelnik Liona Gregori Duse izjavio je da je uništavanje objekta tragedija za grad.

„Srce nam se slama jer je riječ o veoma prepoznatljivoj, poznatoj istorijskoj zgradi. Činjenica da su je izgrednici napali i zapalili predstavlja tragediju za nas“, rekao je Duse za BFMTV.

Dodao je da je razgovarao s prefektom i naložio lokalnoj policiji da se usredsredi na zaštitu javnih zgrada, koje su, prema njegovim riječima, evakuisane nekoliko sati ranije.

U Marseju su demonstranti upali u gradsku skupštinu, dok su pojedine prodavnice vandalizovane.

Slični incidenti zabilježeni su i u Lilu, gdje su demonstranti pokušali nasilno da uđu u zgradu gradske skupštine.

Fotografije prikazuju oštećena vrata unutar objekta, a agencija AFP i lokalni mediji navode da je dio demonstranata uspio da uđe u zgradu prije nego što je pobjegao.

U Grenoblu je takođe oštećena gradska skupština.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Avinjonu su demonstranti ušli u dvorište prefekture Vokliz, dok su prodavnice vandalizovane u Pou, Monpeljeu, Tuluzu i Valansu.

Manifestation du 17 octobre: les images impressionnantes de l'incendie en cours à l'office de tourisme place Bellecour, à Lyon https://t.co/3nFB6we0Vg — BFM Lyon (@BFMLyon)October 17, 2026

Policija koristi suzavac i vodene topove

U Lilu, na sjeveru Francuske, policija je upotrijebila suzavac tokom sukoba s demonstrantima.

Na fotografijama s ulica vide se maskirani učesnici protesta koji prolaze kroz oblake suzavca, dok pojedini bacaju predmete prema policiji.

Pripadnici interventnih jedinica našli su se na meti demonstranata, a njihovi štitovi bili su prekriveni bojom.

Situacija je napeta i u Parizu, gdje su zabilježeni požari i sukobi u blizini Trga Republike.

Reporterka BBC-ja Adina Kembel javila je da se atmosfera u francuskoj prijestonici znatno pogoršala tokom popodneva.

„Atmosfera je sada mnogo napetija i neprijateljskija u Parizu. Situacija se definitivno promijenila“, navela je.

Objasnila je da se s ekipom sklonila u kafić zbog više požara u neposrednoj blizini.

17-Octobre à #Paris : Des dizaines de véhicules brûlés. La place de la République est le lieu le plus touché par les violences. Un kiosque à journaux a également été brûlé et le Mcdonald’s saccagé. ( Luc Auffret) #Samedi17Octobre https://t.co/FMv0Omsg0E — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF)October 17, 2026

„Više se ne osjećamo bezbjedno kao prije nekoliko sati“, dodala je.

Policija pokušava da potisne demonstrante i rastjera okupljene s Trga Republike, ali se protesti nastavljaju.

Pariska prefektura potvrdila je da je raspoređena specijalizovana interventna jedinica CRS 8, obučena za suzbijanje urbanog nasilja.

„Zbog očekivanja da će se protestne kolone brzo kretati, usvojena je fleksibilna strategija raspoređivanja, pri čemu jedinice sistematski intervenišu kako bi uspostavile mir“, navedeno je u saopštenju.

Policija je pojačala prisustvo i na poznatim lokacijama u Parizu, uključujući područje oko Trijumfalne kapije.

Le Pen optužila izgrednike za nasilje

Francuska političarka Marin Le Pen optužila je nasilne demonstrante da svojim postupcima ugrožavaju proteste širom zemlje.

Na društvenim mrežama navela je da je ekstremna ljevica preuzela zahtjeve demonstranata, optužujući grupe koje opravdavaju nasilje da žele da „gurnu zemlju u haos“.

S druge strane, lider ljevičarske stranke Nepokorena Francuska Žan-Lik Melanšon ranije je izjavio da se protesti širom zemlje odvijaju mirno.

Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Dopisnik BBC-ja iz Pariza naveo je da glavna protestna kolona u prestonici djeluje mirno, ali da manje grupe demonstranata na drugim lokacijama izazivaju incidente.

Protestuju i studenti

U protestima učestvuju i studenti, koji izražavaju nezadovoljstvo stanjem u obrazovanju i nejednakostima.

Studentkinja Univerziteta Pariz 1 Panteon-Sorbona, Marijam, rekla je za BBC da je izašla na ulicu kako bi se borila za pravo na obrazovanje.

„Samo želimo da studiramo, samo želimo budućnost“, poručila je, optužujući francusku vladu da ne razgovara s njenom generacijom.

Naglasila je da ne podržava nasilje koje je izbilo tokom protesta, ali da je ponosna na mlade koji se bore za svoju budućnost.

„Želimo da svi mogu da studiraju. Želimo da svi studenti imaju ista prava jer postoji mnogo nejednakosti“, rekla je.

Iako su u pojedinim gradovima izbili ozbiljni sukobi, u drugim djelovima Francuske svakodnevni život nastavlja se relativno normalno.

U Strazburu su turisti viđeni kako uživaju u vožnji brodom rijekom Il, dok su u pojedinim gradovima ulični prodavci nastavili da rade uprkos protestima.