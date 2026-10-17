Pronalazak ogromnog metalnog predmeta na polju u američkoj saveznoj državi Minesoti izazvao je brojne spekulacije.

Izvor: Stevens County Minnesota Sheriff's Office

Misteriozni metalni objekat pao je u kukuruzište u američkoj saveznoj državi Minesoti, ostavljajući lokalnu policiju u nedoumici o njegovom porijeklu.

Riječ je o šupljoj metalnoj konstrukciji u obliku diska, čija je donja strana nagorjela, a za koju iz kancelarije lokalnog šerifa pretpostavljaju da bi mogla biti svemirskog porijekla.

Neobičan predmet primijetio je slučajni prolaznik u srijedu oko 15.30 časova, na polju u opštini Skot, u okrugu Stivens.

Iznenađeni prolaznik odmah je obavijestio kancelariju šerifa okruga Stivens, čiji su službenici ubrzo stigli na mjesto pronalaska.

Ogroman metalni predmet zbunio policiju

Metalna konstrukcija široka je oko 3,35 metara, što je približno veličini velike hidromasažne kade.

Njene ivice su nepravilne i oštre, kao da je predmet otkinut od neke mnogo veće konstrukcije.

Više državnih i saveznih agencija sada radi na identifikaciji neobičnog predmeta, kao i na pronalaženju njegovog vlasnika.

Iz kancelarije šerifa saopšteno je da predmet ne predstavlja opasnost po stanovništvo.

Međutim, njegovo porijeklo zasad nije zvanično utvrđeno, prenosi The Sun.

Društvene mreže preplavile teorije

Pronalazak metalne konstrukcije pokrenuo je brojne spekulacije na internetu, a pojedini korisnici društvenih mreža počeli su da povezuju neobičan predmet sa mogućim vanzemaljskim aktivnostima.

Drugi smatraju da bi moglo biti riječ o dijelu rakete kompanije Spejs eks, lansirane prethodnih dana, ili o ostacima satelita koji se raspao prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu.

„Da li je Spejs eks ponovo eksplodirao?“, upitao je jedan korisnik Redita.

„Djelovi rakete, mada će neko ko se bolje razumije vjerovatno znati o kom je tačno dijelu riječ“, napisao je drugi.

Jedan korisnik našalio se na račun vlasnika kompanije Spejs eks, Ilona Maska.

„Napišite Ilonu Masku kaznu zbog bacanja smeća“, poručio je.

Kako je objekat pao bez kratera?

Pojedini korisnici društvenih mreža ukazali su na još jedan neobičan detalj – odsustvo kratera na mjestu na kojem je predmet pronađen.

„Da li je nježno pao? Čudno je što nije napravio krater“, napisao je jedan komentator.

Drugi je upozorio na moguću opasnost.

„Udaljite se, moglo bi biti radijacije!“, naveo je.

Neki su odmah posumnjali na vanzemaljce.

„To je leteći tanjir“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi ostavljali emotikone sa likovima vanzemaljaca.

Na Fejsbuku se pojavila i drugačija teorija, povezana sa vremenskim nepogodama koje su nedavno pogodile ovo područje.

„Zar smo zaboravili da je tornado prije nekoliko nedjelja prošao kroz okrug Stivens?“, upitala je jedna žena.

Da li je riječ o delu rakete?

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je kompanija Ilona Maska u utorak lansirala raketu sa Floride.

Istovremeno, prošle nedjelje područje Minesote pogodio je tornado, što je podstaklo pretpostavke da je metalni predmet možda dospio na polje tokom nevremena.

Ipak, nijedna od ovih teorija zasad nije zvanično potvrđena.

Nadležne službe nastavljaju da ispituju pronađenu konstrukciju kako bi utvrdile njeno porijeklo i okolnosti pod kojima se našla usred kukuruzišta.