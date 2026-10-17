Dva naftna tankera zapalila su se nakon što su naišla na mine u Ormuskom moreuzu, a iranski mediji navode da su prevozila oko dva miliona barela sirove nafte.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Dva naftna tankera zapalila su se nakon što su naišli na mine prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz, saopštila je danas mornarica iranske Revolucionarne garde.

Iranski mediji javili su da su oba tankera nosila oko dva miliona barela sirove nafte.

Iranska novinska agencija IRNA navodi da su brodovi isključili svoje radarske i sisteme pozicioniranja u nastojanju da prođu neovlaštenim pravcem u Ormuskom moreuzu. Nakon udara od minu jedan od brodova ne može da nastavi kretanje.

U protekle dvije sedmice pojačani su napadi oko veoma važnog vodenog puta i Iran navodi da pojačava udare kao odgovor na američku blokadu njihovih luka i nedavnog pooštravanja sankcija.