Na predizbornom skupu, Tramp je ismijevao senatora Osofa zbog troškova na šminku, ističući da on koristi vrlo malo.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp priznao je da koristi šminku, ali da to radi u malim količinama i da je sam nanosi, prenio je danas Foks njuz.

Tramp je to izjavio sinoć na predizbornom skupu u Daltonu, u saveznoj državi Džordžiji, dok je ismijevao demokratskog senatora Džona Osofa, kazavši da on potroši mnogo više novca na šminku.

"Osof je potrošio više novca na šminku, a ja, uzgred rečeno, stavljam vrlo malo i to radim sam", kazao je američki lider svojim pristalicama, a zatim pokazao rukama kako to radi, kako prenosi agencija Tačno.

Tramp je takođe rekao da senator ima šminkera koji je stalno uz njega i da na to troši bogatstvo, ali dokaze za tu tvrdnju nije iznio.

On je potom objasnio razloge zbog kojih koristi malo šminke, rekavši da ako se stavi previše, onda izgleda pomalo kao mrtvac.

Tramp je u Džordžiji podržao republikanskog kandidata Majka Kolinsa, koji se za mjesto u Senatu na srednjoročnim izborima nadmeće sa Osofom.