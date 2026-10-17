Nafta tipa "brent" u petak je, prvi put od maja, dostigla 110 dolara za barel zbog zabrinutosti da bi eskalacija na Bliskom istoku mogla dodatno ograničiti ponudu, dok investitori još procjenjuju količine dizela koje Rusija može isporučiti.

Izvor: Envato

Fjučersi nafte "brent" porasli su za 3,94 dolara, odnosno za 3,7 odsto, dostigavši 109,86 dolara, što je najviši nivo od 19. maja. Istovremeno su fjučersi američke nafte "vest teksas intermidiet" zabilježili rast od 3,44 dolara, ili 3,5 odsto, zatvorivši trgovanje na 101,41 dolar, prenosi Rojters.

Od početka ove nedjelje, cijena "brenta" porasla je za 4,9, a američke nafte za 10,4 odsto.

"Cijene nafte rastu, jer su se ponovo pojavili strahovi od eskalacije, podstaknuti glasinama o napadima na energetsku infrastrukturu Saudijske Arabije", navodi se u izvještaju istraživačko-konsultantske kuće "Enerdži aspekts".

Izvještaji iz Izraela sugerišu da Iran, možda, priprema preventivni udar, nakon što su zapadne obavještajne službe registrovale neuobičajene vojne pokrete. Iako ove informacije nisu potvrđene, takva dešavanja potkrepljuju našu procjenu da će stalni rizici od eskalacije nastaviti da utiču na poskupljenje nafte, dodaju iz "Enerdži aspektsa".

Zabrinutost za snabdijevanje dodatno je pojačana učestalijim napadima u blizini Ormuskog moreuza u posljednjih deset dana. Iran je naveo da intenzivira napade kao odgovor na američku blokadu svojih luka i strože sankcije uvedene prošlog mjeseca.

"Intenziviranje iranskih napada dovelo je do značajnog pada obima isporuka nafte iz Persijskog zaliva", naveli su analitičari kompanije "Kpler" i dodali da, u odsustvu sveobuhvatnog političkog sporazuma, očekuju sporiji i neujednačeniji oporavak protoka nafte kroz Ormus.