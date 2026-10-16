Kejti Zakarija, nova sekretarka za medije Bijele kuće, priznala je da nije položila pravosudni ispit, što je izazvalo pažnju javnosti.

Izvor: Youtube/ The White House

Nova sekretarka za medije Bijele kuće Kejti Zakarija izjavila je da nije položila pravosudni ispit, nakon što se našla pod lupom javnosti zbog svoje pravne karijere prije nego što je postala glavna portparolka američkog predsjednika Donalda Trampa, prenio je danas Rojters.

Zakarija, koja je u Bijelu kuću stigla u ponedjeljak, ranije je navela da se bavila pravom prije ulaska u politiku, a Tramp ju je opisivao kao advokata, piše agencija Tačno.

"Niste položili pravosudni ispit, zar ne", upitao ju je voditelj Šon Heniti tokom gostovanja u emisiji "Heniti" na televiziji Foks njuz.

"Tako je", odgovorila je Zakarija, potvrdivši i da nikada nije ponovo polagala ispit.

Vidi opis Nova portparolka Bijele kuće pod lupom javnosti: Kejti Zakarija priznala da nikada nije položila pravosudni ispit Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 7 / 7

Prema podacima Univerziteta Peperdin, Zakarija je 2011. godine stekla diplomu pravnog fakulteta.

Međutim, diplomci prava u SAD ne mogu legalno da se bave advokaturom dok ne budu primljeni u advokatsku komoru neke od saveznih država.

Zakarija je u utorak održala prvu konferenciju za novinare u Bijeloj kući, tokom koje je odgovorila na pitanja samo troje novinara, a događaj završila za manje od 15 minuta.

Njen nastup kritikovali su pojedini medijski komentatori i politički analitičari, dok je Tramp rekao da je bila "veoma dobra".

Upitana o svojoj prvoj konferenciji, Zakarija je rekla da je preuzela odgovornost i održala konferenciju za medije uprkos tome što je imala veoma malo vremena za pripremu.

(MONDO)