Nova portparolka Bijele kuće Kejti Zakarija našla se pod istrgom u Kaliforniji jer se godinama lažno predstavljala kao advokat, iako nema položen pravosudni ispit niti licencu za rad.

Izvor: Youtube/ The White House

Posao portparola je da oblikuje vijesti, a ne da sama postane vijest. Nova portparolka Bijele kuće, Kejti Zakarija, ima problema upravo s tim. Predstavljala se kao advokatica, iako ne ispunjava uslove za korišćenje te titule u svojoj matičnoj državi, zbog čega je grupa za zaštitu javnog interesa zatražila istragu Advokatske komore Kalifornije.

Problem nije u tome što posao portparola Bijele kuće zahtijeva advokatsku licencu, jer to nije slučaj. Problem je u tome što se Zakarija više puta predstavljala kao advokatica na televizijama, uključujući i CNN.

I sam predsjednik Tramp iskoristio je tu titulu kada je objavio njeno imenovanje. Analiza koju je sproveo CNN-ov tim pronašla je najmanje šest slučajeva u kojima se predstavljala kao advokatica ili korporativna advokatica, a slične tvrdnje objavljivala je i na društvenim mrežama.

Pitanje pravosudnog ispita

Zakarija je diplomirala na Pravnom fakultetu „Peperdajn Karuzo“, ali nema dokaza da je ikada položila pravosudni ispit. Kada su je novinari u Bijeloj kući pitali u kojoj saveznoj državi je položila ispit, zbunila se i odgovorila da je to učinila nakon preseljenja u Kinu.

Njen odgovor iznenadio je čak i Trampa. Kasnije je za „Politiko“ izjavila da se bavila „međunarodnim transakcionim pravom uz sve potrebne kvalifikacije“. Međutim, u Kini samo kineski državljani mogu dobiti licencu za obavljanje advokatske djelatnosti.

Šta piše u biografiji?

Zakarija na svom LinkedIn profilu navodi pravne funkcije. Napisala je da je bila "glavni pravni savjetnik" aktivističke grupe Fiks Kalifornija, iako je u poreskoj prijavi te organizacije navedena samo kao osoba zadužena za prikupljanje sredstava.

Vidi opis Nova portparolka Bijele kuće ponovo u centu skandala: Godinama se lažno predstavljala i Tramp ostao u šoku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 7 / 7

Takođe navodi da je radila u advokatskoj firmi u Pekingu od 2011. godine, a zvaničnici Biele kuće objasnili su da se tamo preselila sa suprugom i bavila transakcionim pravom. Ipak, CNN nije pronašao dokaze da je u bilo kojoj američkoj državi položila pravosudni ispit.

Lažno predstavljanje kao krivično djelo

Advokatska komora Kalifornije potvrdila je da nema evidenciju da je Kejti Zakarija (niti pod djevojačkim prezimenom Blek) ikada imala licencu za rad.

Prema zakonu Kalifornije, lažno predstavljanje bez važeće licence predstavlja prekršaj i krivično djelo za koje je zaprećena kazna do godinu dana zatvora ili novčana kazna do 1.000 dolara.