Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva prati izjave NATO-a o pripremama za mogući rat sa Rusijom i poručio da je zemlja na oprezu.

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Rusija je upoznata sa izjavama NATO-a o pripremama za mogući rat sa Rusijom i ostaje na oprezu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Istočnog Timora Benditom Freitasom.

Lavrov je rekao i da na izvještaje o "odbrambenom" planu NATO-a za istočno krilo Alijanse gleda "filozofski".

Istovremeno je odgovornost za nestabilnost na Bliskom istoku pripisao zapadnim zemljama koje se, prema njegovim riječima, miješaju u poslove tog regiona.

Lavrov o izjavama NATO-a

Lavrov je rekao da Moskva čuje izjave NATO-a o pripremama za rat sa Rusijom i da pažljivo prati situaciju.

"Mi to čujemo i, kako se kaže, držimo oči otvorene. Najvažnije je da nastavimo da radimo na ostvarivanju ciljeva koje je predsjednik postavio u okviru specijalne vojne operacije, kako bismo spriječili bilo kakve prijetnje Rusiji od naših zapadnih susjeda", rekao je Lavrov.

Govoreći o izveštajima o "odbrambenom" planu NATO-a za istočno krilo, Lavrov je naveo da na njih gleda "filozofski".

"Znate, na to gledam filozofski. Jer danas govore jedno, a sjutra drugo", rekao je šef ruske diplomatije.

Šta je rekao o Kalinjingradu?

Lavrov se osvrnuo i na mogućnost napada na Kalinjingradsku oblast, podsjetivši na nedavnu izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Na forumu Valdaj predsjednik je veoma jasno odgovorio na pitanje o ideji da bi Kalinjingradska oblast mogla da bude napadnuta. Rekao je: 'Odgovor na napad na Kalinjingradsku oblast, kao i na bilo koji drugi region, biće isti'", rekao je Lavrov.

Optužio Zapad za nestabilnost na Bliskom istoku

Lavrov je govorio i o situaciji na Bliskom istoku, navodeći da zapadne zemlje koje se miješaju u poslove tog regiona snose odgovornost za njegovu destabilizaciju.

"Problemi nastaju zato što naši prijatelji u okviru Moskovskog formata o Avganistanu osećaju štetne, veoma ozbiljne i teške posledice otvorenog miješanja Zapada u ovaj region", rekao je Lavrov.

Rusija je, prema njegovim riječima, zabrinuta i zbog situacije oko Irana i njenog uticaja na svjetsku ekonomiju.

"Duboko smo zabrinuti zbog ove situacije, jer ona izuzetno teško pogađa čitavu svjetsku ekonomiju. Nadamo se da će posrednički napori koje trenutno nude brojne zemlje regiona, uključujući Egipat, Pakistan, Katar i Saudijsku Arabiju, na kraju uspeti da zadrže ovu situaciju u diplomatskim i političkim okvirima", rekao je Lavrov.

Situacija u azijsko-pacifičkom regionu

Lavrov je optužio Sjedinjene Američke Države i pojedine evropske zemlje da pokušavaju da formiraju zatvorene blokovske strukture u azijsko-pacifičkom regionu, prenosi TASS.

"Naše zapadne kolege, i Sjedinjene Američke Države i niz evropskih zemalja, a da ne govorimo o Australiji i Japanu, pokušavaju da uspostave sopstvene zatvorene strukture blokovskog tipa, sa tri ili četiri države, nasuprot konceptu u čijem je centru ASEAN, a koji počiva na inkluzivnosti i konsenzusu", rekao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, takav trend izaziva zabrinutost ne samo u Rusiji već i među pojedinim članicama ASEAN-a.

Odnosi Avganistana i Pakistana

Lavrov je komentarisao i neuspjeh usvajanja završnog dokumenta o Avganistanu u okviru Moskovskog formata, ocijenivši da takav razvoj događaja nije prijatan, ali ni neočekivan.

"Ovo nije veoma prijatan razvoj događaja, ali ne bih od toga pravio veliki problem, jer je bilo razloga da se takav ishod očekuje", rekao je.

Dodao je da Rusija nastoji da doprinese rješavanju problema između Avganistana i Pakistana.

"Nemam ni najmanju sumnju da su i Avganistan i Pakistan zainteresovani za normalizaciju odnosa. Rusija čini sve što može kako bi im pomogla da riješe postojeće i novonastale probleme", naveo je Lavrov.

Saradnja Rusije i Istočnog Timora

Šef ruske diplomatije rekao je i da su ruske kompanije spremne da povećaju isporuke energenata Istočnom Timoru.

"Do sada je veoma malo postignuto kada je riječ o trgovinskim i ekonomskim vezama, ali su danas potvrđene prilično obećavajuće perspektive. Postoji obostrana posvećenost razvoju zajedničkih investicionih projekata u energetici, rudarstvu, ribarstvu i turizmu", rekao je Lavrov.

Rusija je, dodao je, pozdravila plan Istočnog Timora da otvori ambasadu u Moskvi i spremna je da pruži pomoć kada za to dobije konkretan zahtjev.