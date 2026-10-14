Gubitak kontrole nad autonomnim agentima i njihovo samoinicijativno korišćenje prevara i malvera signal su za uzbunu, zbog čega prvi čovjek Guglovog AI tima apeluje na hitnu reakciju država i kompanija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vodeća svetska laboratorija za istraživanje vještačke inteligencije Gugl DipMajnd saopštila je danas da bi se u naredne dvije godine mogli dogoditi veći incidenti u vezi sa novim tehnologijama.

Predsjednik te laboratorije Demis Hasabis ocenio je tokom samita u Dablinu da gubitak kontrole nad autonomnim agentima poslednjih mjeseci predstavlja "signal upozorenja" koji treba shvatiti veoma ozbiljno, prenio je "Figaro".

"Agenti vještačke inteligencije mogli bi da izazovu veće incidente u roku od jedne do dvije godine ukoliko kompanije i države ne učine ono što je neophodno", upozorio je Hasabis.

Autonomni agenti su sistemi sa vještačkom inteligencijom koji mogu samostalno da planiraju, donose odluke, koriste spoljne alate i izvršavaju složene zadatke sa minimalnim ljudskim nadzorom.

Britanski Institut za bezbijednost vještačke inteligencije (AISI) objavio je izvještaj o testiranju vodećih modela koji je pokazao da su agenti samoinicijativno koristili lažne identitete, slali lažne mejlove sa malverom i kreirali lažne naloge da bi prevarili softverske programere.

(Tačno/Mondo)