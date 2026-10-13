Poglavar Katoličke crkve papa Lav XIV primljen je u rimsku bolnicu, gdje će danas biti operisan zbog čvorića na plućima.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV (71), primljen je danas u rimsku bolnicu "Agostino Đemeli", gdje će tokom popodneva biti podvrgnut operaciji uklanjanja čvorića na plućima, zvanično je saopštio Vatikan.

Problem je otkriven tokom rutinskog medicinskog pregleda, nakon čega su ljekari preporučili hiruršku intervenciju.

Očekuje se da će papa u bolnici provesti oko nedelju dana. Operaciju predvodi tim vrhunskih torakalnih hirurga na čelu sa profesorom Stefanom Margaritorom, dok su iz Pres-službe Vatikana najavili da će detaljnije informacije o papinom zdravstvenom stanju i toku zahvata objaviti večeras.

Papa sam saopštio vijest vjernicima

Papa Lav XIV je ove vijesti lično podelio sa javnošću u nedelju, tokom obraćanja vjernicima i molitve Anđeo Gospodnji na Trgu Svetog Petra.

"Dragi prijatelji, tokom nedavnih pregleda ljekari su uočili ograničeni čvorić na mojim plućima. Promjena je otkrivena u ranoj fazi i jasno je lokalizovana. Budući da ljekari smatraju da je operacija najbolje rješenje, prihvatio sam njihov savjet kako bi čvorić bio uklonjen", poručio je papa, zahvalivši vjernicima na podršci i pozvavši ih da se mole za njegovo zdravlje.

Direktor Pres-službe Vatikana Mateo Bruni potvrdio je da je riječ o nalazu sa redovne kontrole. Sveta stolica za sada nije precizirala prirodu promjene na plućima, niti je potvrđeno da li je u pitanju maligni proces.

Otkazane sve obaveze do 20. oktobra

Zbog operacije i procesa oporavka, papa je morao privremeno da obustavi sve javne aktivnosti. Njegove audijencije otkazane su do 20. oktobra, a neće predvoditi ni sutrašnju misu na Trgu Svetog Petra posvećenu porodici i braku, gde će ga zamijeniti kardinal Luis Antonio Tagle.

Inače, ovo je prva hospitalizacija Lava XIV otkako je 8. maja 2025. godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa, rođen u SAD kao Robert Francis Prevost, ujedno je i prvi Amerikanac na čelu Vatikana.

Rimsko-katolička crkva za sada nije otkazala papinu planiranu novembarsku turneju po Južnoj Americi, u okviru koje bi trebalo da posjeti Urugvaj, Argentinu i Peru. Novi detalji o njegovom stanju očekuju se u večernjem obraćanju Vatikana.