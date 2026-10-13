Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u padu pošto trgovci prate stanje sa napadima na Saudijsku Arabiju i mogućnost povećane dostave dizela iz Rusije.

Izvor: MONDO/U.Arsić

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 2,02 dolara po barelu i sada je 104.,63 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 1,89 dolara i iznosi 91,85 dolara po barelu.

Juče su obje vrste nafte porasle za dva dolara po barelu i "brent" je dostigao najviši iznos od 15. septembra.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je objavio da se Rusija saglasila da isporuči dizel na globalno tržište a njegova administracija je privremeno ukinula sankcije na rusko gorivo.

(Mondo)