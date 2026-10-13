Aviokompanija Kvantas prizemljila je avion zbog otkrivanja stenica tokom leta iz Perta za Rim, uz izvinjenje putnicima.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Aviokompanija Kvantas bila je primorana da prizemlji avion u Rimu nakon što su u letjelici, na putu iz Perta, otkrivene stenice.

Parazitski insekti pronađeni su u prednjem delu ekonomske klase aviona Boing 787 Drimlajner tokom leta QF5 iz Perta za Rim 9. oktobra, potvrdio je u utorak izvor upoznat sa incidentom, prenosi Gardijan.

Stenice su mali insekti koje je teško iskorijeniti, a hrane se krvlju pojedinih sisara, uključujući i ljude.

Kako je prvi izvijestio SMH, avion je po dolasku u italijansku prestonicu morao biti povučen iz saobraćaja radi čišćenja, što je dovelo do otkazivanja Kvantasovog leta iz Rima za Pert 10. oktobra.

Portparol Kvantasa izjavio je da je let otkazan kako bi inženjeri i timovi za tehničko održavanje obavili dubinsko čišćenje letjelice nakon "problema uočenog na malom broju sedišta u ekonomskoj klasi".

A Qantas flight had to be pulled from service after passengers discovered an infestation of bedbugs onboard The Airbus A330 had just landed in Perth after flying in from Rome when passengers alerted the cabin crew to the unwelcome guests. As soon as they touched... https://t.co/RMcO1bdiDj — Aviation (@Onyeabuo)October 13, 2026

Naveli su da aviokompanija želi da se "iskreno izvini" putnicima zbog ove neprijatnosti.

Putnicima koji su pogođeni ovim problemom obezbijeđen je smještaj i rezervisani su im alternativni letovi u roku od 48 sati od prvobitnog polaska, saopštio je Kvantas.

Aviokompanija je navela da se putničke kabine njenih aviona redovno čiste po izuzetno visokim standardima i tretiraju dezinfekcionim sredstvima svakih 50 dana, u sklopu standardne preventivne mjere.

Profesorka Mišel Pauer, parazitolog sa Univerziteta Makvori, izjavila je da su stenice "više nego vjerovatno" unijete u avion u nečijem prtljagu ili na odjeći putnika, a zatim dospjele u kabinu.

"One se povezuju sa putovanjima. Ljudi mogu boraviti u hotelu koji ima problem sa stenicama i, pošto one vole tamna mjesta i privlači ih miris ljudske odjeće, uvuku se u nečiji prtljag. To su insekti koji ne lete - bez aviona", rekla je ona.

Prema njenim riječima, stenice nisu opasne, iako njihovi ujedi mogu da izazovu svrab i iritaciju. Međutim, izuzetno ih je teško iskorijeniti jer se dugo mogu skrivati u posteljini i različitim pukotinama, čak i bez hrane.

(MONDO)