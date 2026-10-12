EU je uvela rekordan paket sankcija usmjerenih protiv ruskog vojno-industrijskog sektora, prije svega proizvodnje raketa, kako bi direktno otežala naoružavanje Moskve.

Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia

Ministri spoljnih poslova članica Evropske unije usvojili su gotovo 1.600 novih pojedinačnih sankcija usmjerenih protiv ruskog vojno-industrijskog sektora, potvrdila je u ponedeljak šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.

U svojoj objavi na društvenoj mreži X, Kalas je naglasila da je riječ o "pojedinačno najvećem proširenju" liste sankcija EU od samog početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, prenosi Anadolija. Više od polovine novih sankcija direktno je povezano sa proizvodnim lancem balističkih raketa.

Today, we will adopt nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex.This will be the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. We also welcome the energy ceasefire, when it holds.But we haven't seen yet if Russia will stick to it.My press remarks ahead of today’s meeting of EU Foreign Ministers ↓ — Kaja Kallas (@kajakallas)October 12, 2026

"Ovim odlukama Rusiji znatno otežavamo, usporavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince", poručila je Kalas, javlja Jutarnji.

Ruku pod ruku sa ovim mjerama, Savjet EU objavio je da je odlučio da produži okvir sankcija usmjerenih protiv širenja i upotrebe hemijskog oružja za dodatnih pet godina, odnosno do 30. oktobra 2031. godine.

Istovremeno, za još godinu dana, do 30. oktobra 2027. godine, produžene su i pojedinačne sankcije unutar tog okvira, koje se trenutno odnose na 31 osobu i šest pravnih lica.

Ove restriktivne mere uključuju zamrzavanje imovine, pri čemu je građanima i kompanijama iz EU strogo zabranjeno da direktno ili indirektno stavljaju finansijska sredstva na raspolaganje osobama sa liste. Pored toga, pojedincima obuhvaćenim sankcijama na snazi ostaje i zabrana putovanja na teritoriju Evropske unije.