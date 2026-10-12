Dječak (14) teško je povrijeđen u Kelnu usled strujnog udara dok se vozio na krovu voza. Sa opekotinama opasnim po život na čak 80 odsto tijela, hitno je helikopterom prebačen u bolnicu.

Izvor: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

Četrnaestogodišnjak je zadobio povrede opasne po život nakon teškog strujnog udara na željezničkoj pruzi u Kelnu. Nesreća se dogodila sinoć oko 21 sat, dok se tinejdžer vozio na krovu regionalnog ekspresnog voza, u praksi koja je na društvenim mrežama poznata kao "trainsurfing". Pretpostavlja se da je do strujnog udara došlo zbog blizine visokonaponskog voda, piše Bild.

Prema prvim informacijama, tokom vožnje je nastao električni luk između kontaktne mreže i tinejdžera na krovu. Putnici u vozu čuli su glasan prasak i krikove, te su odmah obavijestili mašinovođu. On je aktivirao kočnicu za slučaj opasnosti i zaustavio voz u visini ulice Poligštrase.

Spasavanje povrijeđenog bilo je veoma složeno. Budući da se teško povrijeđeni tinejdžer nalazio na krovu vagona, hitne službe su morale najprije da isključe napon u cijeloj kontaktnoj mreži i uzemlje vodove. Tek nakon što je opasnost od strujnog udara otklonjena, spasioci su mogli da mu priđu.

Po njega je došao helikopter

Nakon što su ga spustili sa voza, tinejdžeru je pružena hitna medicinska pomoć. Zbog težine povreda na mjesto nesreće pozvan je i spasilački helikopter, koji je sletio na obližnju raskrsnicu kako bi ga što brže prevezao u bolnicu.

Prema informacijama iz policije, 14-godišnjak je zadobio opekotine na otprilike 80 odsto površine tijela. Policija sprovodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, uključujući i način na koji je tinejdžer uspio da se popne na krov voza.