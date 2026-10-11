Huti su pozvali avio-kompanije da otkažu letove za Saudijsku Arabiju, upozoravajući da su aerodromi mete udara, uz izuzetak Meke i Medine.

Izvor: MOHAMMED HUWAIS / AFP / PROFIMEDIA

Huti iz jemenske pobunjeničke grupe "Ansar Alah" ponovo su pozvali avio-kompanije da otkažu letove za Saudijsku Arabiju, proglašavajući aerodrome u zemlji metama udara, upozorio je vojni portparol pokreta Jahja Sarija.

"Jemenske oružane snage (Huti) još jednom upozoravaju sve avio-kompanije, osoblje i putnike da je korišćenje saudijskih aerodroma i vazdušnog prostora neprihvatljivo, jer su oni mete udara i poprište vojnih operacija za naše jedinice, sa izuzetkom aerodroma u Meki i Medini", napisao je Sarija na svom "Telegram" kanalu.

Sarija je pozvao ljude da ozbiljno shvate upozorenja, dodajući da će Rijad biti odgovoran za posljedice neuspjelih pokušaja presretanja raketa i dronova.

On je naglasio da će pobunjenici nastaviti da se pridržavaju principa "aerodrom za aerodrom, blokada za blokadu i eskalacija za eskalaciju" dok se njihovi ciljevi ne postignu.

Dan ranije Generalna uprava civilnog vazduhoplovstva Saudijske Arabije saopštila je da je najmanje 12 ljudi poginulo, a 309 je povrijeđeno u napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu.

Pojedini terminali su znatno oštećeni nakon što su direktno pogođeni projektilima, a rad aerodroma je obustavljen.

U četvrtak, 8. oktobra, aerodrom u Rijadu napadnut je prvi put od eskalacije tenzija, a Huti su preuzeli odgovornost.