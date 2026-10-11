Bivši ukrajinski ministar Dmitro Kuleba upozorio je da Ukrajinu čeka najteža zima do sada zbog ruskih napada, ali i poslao oštru poruku Evropi da bi Putin mogao da ih uvuče u rat.

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Bivši ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba upozorio je da Ukrajinu, zbog sve žešćih ruskih vazdušnih napada, čeka najteža zima do sada. Upozorio je i Evropu, posebno Njemačku, da mirovni dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nije moguć i da bi Rusija mogla da uvuče Evropu u rat.

U razgovoru za Bild, Kuleba je objasnio zašto je Rusija pojačala vazdušne napade na Ukrajinu.

„Bombardovanje gradova direktna je posljedica neuspjeha Rusije da porazi Ukrajinu na bojnom polju. Glavni cilj ruskih dronova i raketa je da slome volju Ukrajinaca za otporom, ali i volju prijatelja Ukrajine u inostranstvu da nastave da je podržavaju“, rekao je.

Kao najgori mogući scenario naveo je „kolaps sistema snabdijevanja koji omogućavaju život u velikim gradovima“, odnosno prekid snabdijevanja električnom energijom i vodom, kao i prestanak rada kanalizacionog sistema.

Rusija više ne napada samo energetsku infrastrukturu

Kuleba ističe da se ruski napadi razlikuju od onih iz prethodne godine, zbog čega bi predstojeća zima mogla biti posebno teška za Ukrajinu. „Prije godinu dana Rusija je prvenstveno napadala energetsku infrastrukturu kako bi izazvala nestanke struje širom Ukrajine“, izjavio je.

Sada su, kako navodi, na meti i skladišta ljekova i hrane. „Oni ne žele samo da izazovu nestanak struje u Ukrajini. Žele da parališu zemlju“, dodao je.

„Vjerujem da je Ukrajina prevelika, previše pokretna i prilagodljiva. Zato mislim da ćemo preživjeti ovu zimu. Ali cijena toga biće mnogo veća nego prošle godine“, rekao je Kuleba odgovarajući na pitanje da li Rusija može ostvariti svoje ciljeve.

Bivši ministar ne vjeruje da je Putina moguće ubijediti da okonča rat. Smatra da bi Ukrajina i Evropa trebalo da se pripreme za dugotrajan sukob.

„Pravo pitanje koje treba da postavimo u Kijevu i drugim evropskim prijestonicama jeste: Šta možemo i šta treba da učinimo kako bismo nadživjeli Putina?“, poručio je.

Ovakav stav obrazlaže činjenicom da su političari koji se zalažu za mir uklonjeni iz ruskog parlamenta, da Rusija povećava vojnu potrošnju i da rat i dalje ima podršku među stanovništvom.

„Koliko god mi je teško da to priznam, mislim da svi moramo da se suočimo sa stvarnošću i prihvatimo da Putin ne traži ni rješenje ni prekid rata. I neće doći trenutak kada će to početi da traži“, poručio je bivši ministar.

„Znam da to njemačkim ušima zvuči bolno. Ali, vjerujte mi, ukrajinskim ušima zvuči još mnogo gore“, dodao je.

"Putin će vas uvući u rat"

Bivši ukrajinski ministar upozorio je evropske zemlje da ne potcjenjuju prijetnju koja dolazi iz Rusije.

„Vidim i kako se u Rusiji sve više raspiruje antievropska histerija. To tumačim kao pripremu za veći sukob sa ostatkom Evrope. Da, naravno, možete me smatrati traumatizovanim i pristrasnim Ukrajincem koji želi da uvuče Nijemce u svoj rat protiv Rusije. Ali ne, mi vas uopšte ne moramo uvlačiti u rat. Putin će vas uvući“, poručio je Kuleba.

On smatra da Evropljani pogrešno procjenjuju ruskog predsjednika Vladimira Putina jer vjeruju da je s njim moguće postići dogovor koji bi donio korist objema stranama.

„Politička kultura Evrope temelji se na pristupu prema kojem obje strane mogu da profitiraju. Kod Putina je potpuno drugačije“, objasnio je.

„Za njega rješenje od kojeg obje strane imaju koristi nije najbolja opcija. Za njega svijet funkcioniše po principu pobjede i poraza. Jedan mora da pobijedi, a drugi da izgubi“, zaključio je Kuleba.