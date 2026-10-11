Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da uzrok smrti ruske laborantkinje Darje Šipilove (28) još nije poznat. SZO traži dalju istragu usled sumnji na plućnu kugu.

Izvor: društvene mreže

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je juče da još nije poznat uzrok smrti 28-godišnje ruske laborantkinje Darje Šipilove, koja je radila u institutu za istraživanje kuge i drugih opasnih bolesti u sibirskom Irkutsku. Šipilova je preminula 2. oktobra u bolnici u obližnjem Šelehovu, nakon što je oboljela od teške upale pluća.

Prema prvim, nepotvrđenim izvještajima, radilo se o plućnoj kugi, težoj i rjeđoj varijanti bolesti od bubonske kuge, poznate iz srednjovjekovnih pandemija. Plućna kuga može se prenositi sa čovjeka na čovjeka i izaziva tešku upalu pluća, ali su izgledi za oporavak znatno bolji ako liječenje antibioticima počne na vrijeme, piše AP.

SZO traži nastavak istrage

U svom prvom sveobuhvatnom izvještaju o slučaju, koji je početkom mjeseca privukao pažnju javnosti, SZO je zatražila nastavak istrage. „Potrebno je prikupiti dodatne kliničke, epidemiološke i laboratorijske podatke, uključujući i potvrdu dijagnoze preminule laborantkinje, kako bismo sa većom sigurnošću mogli procijeniti situaciju“, navodi se u saopštenju SZO.

Okolnosti smrti mlade laborantkinje od početka su izazivale brojne sumnje. Prema jednoj verziji koja se pojavila u lokalnim medijima, Šipilova se navodno zarazila nakon što je u laboratoriji razbila epruvetu sa opasnim patogenom. Prema drugoj verziji, simptomi su se pojavili nakon njenog povratka sa terenskog istraživanja u Burjatiji, oblasti uz granicu sa Mongolijom u kojoj postoje prirodna žarišta kuge. Nijedna od ovih tvrdnji nije zvanično potvrđena.

Majka preminule, Svetlana Šipilova, koja je takođe zdravstvena radnica, ranije je za ruske medije osporila tvrdnju o razbijenoj epruveti.

„Jednostavno su pustili moju ćerku da umre“, izjavila je ona.

Provera navodnog drugog slučaja

SZO je saopštila da i dalje provjerava informacije o „navodnom drugom slučaju“. U ranijem pojašnjenju iz te organizacije naveli su da su tu informaciju prenijeli tabloidi iz Velike Britanije i Srbije, pozivajući se na neodređene izvještaje iz Rusije.

S druge strane, ruski zdravstveni zvaničnici tvrde da su sproveli više od 5.500 testiranja, ali nijesu otkrili prisustvo opasnih patogena. Ruske vlasti takođe su demantovale postojanje drugog slučaja zaraze i saopštile da u Irkutsku nije potvrđen nijedan slučaj kuge.

Dodatnu pažnju izazvao je izvještaj koji je ranije objavio Blumberg, prema kojem je institut u kojem je Šipilova radila, nešto više od mjesec dana prije njene smrti, učestvovao u zajedničkoj vježbi sa Kinom posvećenoj reagovanju na pojavu opasnih zaraznih bolesti.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da dvije zemlje blisko sarađuju u prevenciji i kontroli zaraznih bolesti, uključujući kugu. Ipak, za sada nema potvrde da je smrt laborantkinje povezana sa njenim radom u institutu.