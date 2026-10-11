Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da uzrok smrti ruske laborantkinje Darje Šipilove (28) još nije poznat. SZO traži dalju istragu usled sumnji na plućnu kugu.
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je juče da još nije poznat uzrok smrti 28-godišnje ruske laborantkinje Darje Šipilove, koja je radila u institutu za istraživanje kuge i drugih opasnih bolesti u sibirskom Irkutsku. Šipilova je preminula 2. oktobra u bolnici u obližnjem Šelehovu, nakon što je oboljela od teške upale pluća.
Prema prvim, nepotvrđenim izvještajima, radilo se o plućnoj kugi, težoj i rjeđoj varijanti bolesti od bubonske kuge, poznate iz srednjovjekovnih pandemija. Plućna kuga može se prenositi sa čovjeka na čovjeka i izaziva tešku upalu pluća, ali su izgledi za oporavak znatno bolji ako liječenje antibioticima počne na vrijeme, piše AP.
SZO traži nastavak istrage
U svom prvom sveobuhvatnom izvještaju o slučaju, koji je početkom mjeseca privukao pažnju javnosti, SZO je zatražila nastavak istrage. „Potrebno je prikupiti dodatne kliničke, epidemiološke i laboratorijske podatke, uključujući i potvrdu dijagnoze preminule laborantkinje, kako bismo sa većom sigurnošću mogli procijeniti situaciju“, navodi se u saopštenju SZO.
Okolnosti smrti mlade laborantkinje od početka su izazivale brojne sumnje. Prema jednoj verziji koja se pojavila u lokalnim medijima, Šipilova se navodno zarazila nakon što je u laboratoriji razbila epruvetu sa opasnim patogenom. Prema drugoj verziji, simptomi su se pojavili nakon njenog povratka sa terenskog istraživanja u Burjatiji, oblasti uz granicu sa Mongolijom u kojoj postoje prirodna žarišta kuge. Nijedna od ovih tvrdnji nije zvanično potvrđena.
Majka preminule, Svetlana Šipilova, koja je takođe zdravstvena radnica, ranije je za ruske medije osporila tvrdnju o razbijenoj epruveti.
„Jednostavno su pustili moju ćerku da umre“, izjavila je ona.
Provera navodnog drugog slučaja
SZO je saopštila da i dalje provjerava informacije o „navodnom drugom slučaju“. U ranijem pojašnjenju iz te organizacije naveli su da su tu informaciju prenijeli tabloidi iz Velike Britanije i Srbije, pozivajući se na neodređene izvještaje iz Rusije.
S druge strane, ruski zdravstveni zvaničnici tvrde da su sproveli više od 5.500 testiranja, ali nijesu otkrili prisustvo opasnih patogena. Ruske vlasti takođe su demantovale postojanje drugog slučaja zaraze i saopštile da u Irkutsku nije potvrđen nijedan slučaj kuge.
Dodatnu pažnju izazvao je izvještaj koji je ranije objavio Blumberg, prema kojem je institut u kojem je Šipilova radila, nešto više od mjesec dana prije njene smrti, učestvovao u zajedničkoj vježbi sa Kinom posvećenoj reagovanju na pojavu opasnih zaraznih bolesti.
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da dvije zemlje blisko sarađuju u prevenciji i kontroli zaraznih bolesti, uključujući kugu. Ipak, za sada nema potvrde da je smrt laborantkinje povezana sa njenim radom u institutu.