Predsjednički avion Vladimira Putina preusmjeren je u Sankt Peterburg zbog napada ukrajinskih dronova na Moskvu. Četiri aerodroma bila blokirana, pet državnih aviona imalo poteškoće pri sletanju.

Izvor: 101.lae/RViPVO/Ministarstvo odbrane

Predsjednički avion Iljušin Il-96-300PU, kojim je ruski predsjednik Vladimir Putin 8. oktobra doputovao u Turkmenistan, narednog dana nije uspio da sleti na planirani aerodrom u Moskvi.

Zbog poremećaja u vazdušnom saobraćaju, uvedenih nakon prijetnje od napada ukrajinskih dronova, letjelica je preusmjerena u Sankt Peterburg, a potom je nastavila put prema ruskoj prijestonici.

Ipak, nije potvrđeno da li se Putin nalazio u avionu tokom povratnog leta. Prema pisanju ruskih nezavisnih medija Meduza i iStories, više aviona specijalnog letačkog odreda „Rusija“, koji prevozi predsjednika i druge visoke državne zvaničnike, imalo je poteškoća s planiranim slijetanjem 9. oktobra.

PreusmJeren u Sankt Peterburg

Prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24, avion sa registarskom oznakom RA-96025 poletio je 9. oktobra iz Turkmenbašija u 15.52 sata. Umjesto da sleti na moskovski aerodrom Vnukovo, preusmjeren je na aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu, odakle je kasnije nastavio let prema Moskvi.

Ova letjelica je prethodnog dana prevezla Putina u Turkmenistan, gdje je učestvovao na samitu Zajednice nezavisnih država (ZND). Ipak, činjenica da je riječ o avionu kojim je doputovao u tu zemlju ne potvrđuje da se ruski predsjednik nalazio u njemu i tokom povratka.

Meduza je navela da su se i druga dva aviona Il-96, koja su se vraćala iz Turkmenistana, suočila sa poteškoćama prije slijetanja u Moskvu.

Pet aviona imalo poteškoće

Prema izvještajima Meduze i iStories, ukupno pet aviona specijalnog letačkog odreda „Rusija“ nije moglo odmah da sleti na planirana odredišta tokom poremećaja u vazdušnom saobraćaju 9. oktobra.

Avion Il-96-300PU sa oznakom RA-96020, koji je letio pod pozivnim znakom RSD227, poletio je iz Turkmenbašija oko 14 sati i sletio na Vnukovo u 18.06. Drugi avion, oznake RA-96022, sa pozivnim znakom RSD229, poletio je oko 14.15 i sletio u 18.21.

Obje letjelice prethodno su izvodile neuobičajene manevre iznad Moskve i okolnog područja.

Izvor: flightradar24.com

Medij iStories zabilježio je i kretanje aviona Il-96-300PU sa oznakom RA-96016, koji je dolazio iz Sankt Peterburga. Nakon kruženja sjeverno od Moskve, letjelica je sletjela na aerodrom Vnukovo u 17.43 sata.

Probleme sa slijetanjem imao je i avion Il-96-300 sa oznakom RA-96018, za koji se navodi da je ranije prevozio ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova.

Ograničenja na četiri aerodroma

Zbog prijetnje od dronova uvedena su ograničenja na sva četiri glavna moskovska aerodroma: Vnukovo, Šeremetjevo, Domodedovo i Žukovski.

Ograničenja su uvedena oko 15.40 sati, a u potpunosti su ukinuta oko 18.40 sati. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 15 dronova koji su se kretali prema prijestonici.

Izvor: flightradar24.com

Prema izvJeštajima medija, poremećaji su izazvali brojna kašnjenja i otkazivanja letova. Daily Beast, pozivajući se na ruski Telegram kanal Baza, objavio je da je kasnilo više od 370 letova, dok su 62 leta otkazana.

Putin se vraćao iz Turkmenistana

Putin je 8. i 9. oktobra boravio u Turkmenistanu, gdje je učestvovao na samitu Zajednice nezavisnih država i sastao se sa predsjednikom Turkmenistana Serdarom Berdimuhamedovim i predsjednikom Irana Masudom Pezeškijanom.

Ruska novinska agencija TASS objavila je 9. oktobra da je Putin završio posjetu i ukrcao se u avion koji se pripremao za polijetanje iz Turkmenbašija.

Na snimcima dolaska u Turkmenistan vidi se da je ruski predsjednik 8. oktobra doputovao avionom Il-96-300PU sa registarskom oznakom RA-96025. Međutim, nije poznato da li je upravo tom letjelicom krenuo i na povratni put.

Il-96-300PU je posebno prilagođena verzija širokotrupnog putničkog aviona Il-96, namijenjena prevozu ruskog predsjednika i najviših državnih zvaničnika. Opremljena je posebnim komunikacionim sistemima koji omogućavaju održavanje veze sa državnim i vojnim vrhom tokom leta.

Iako podaci o kretanju aviona ukazuju na značajne poremećaje u vazdušnom saobraćaju iznad Moskve, identitet putnika u letjelici koja je preusmjerena u Sankt Peterburg nije nezavisno potvrđen.