Jedna od sledbenica ozloglašenog sektaškog vođe, koja je sa samo 21 godinu zvjerski izbola žrtve u kući Šaron Tejt i krvlju ispisivala poruke po zidovima, dobila je zeleno svjetlo odbora za izlazak iz zatvora, ali konačnu riječ ponovo ima guverner Kalifornije.

Izvor: Profimedia/Globe Photos / Zuma Press/THA / Hollywood Archive

Patriša Krenvinkel, jedna od najpoznatijih članica zloglasne Mensonove porodice i žena osuđena za učešće u sedam ubistava, dobila je preporuku za uslovni otpust nakon gotovo 56 godina provedenih iza rešetaka.

Krenvinkelova, koja danas ima 78 godina, dobila je uslovni otpust u utorak, i to na svom 18. saslušanju na kom se procjenjivalo da li ispunjava uslove za izlazak iz zatvora. Rel je zasad o preliminarnoj odluci, što znači da još nije konačna.

Prema kalifornijskom Odeljenju za korekcije i rehabilitaciju, odluka će najprije proći detaljnu proveru Odbora za saslušanja o uslovnom otpustu. Ako bude potvrđena, predmet se šalje guverneru Kalifornije, koji ima 30 dana za eventualno poništavanje odluke.

Patriša Krenvinkel

Izvor: Profimedia/Globe Photos / Zuma Press

Krenvinkelova je već dva puta ranije dobila odobrenje za uslovni otpust, ali je u oba slučaja njeno puštanje spriječila guvernerska vlast. U oktobru 2025. godine guverner Gevin Nusam poništio je odluku kojom je Krenvinkelovoj tada takođe odobren uslovni otpust.

Njusam je priznao njen dugogodišnji trud na ličnoj promjeni i rehabilitaciji u zatvoru, ali je zaključio da potencijalna opasnost koju predstavlja za javnost i dalje nadmašuje njen napredak. Očekuje se da će i ovog puta tužioci iz kancelarije okružnog tužioca Los Anđelesa tražiti da Krenvinkelova ostane u zatvoru, navodi Los Anđeles tajms.

Krenvinkelova je 1971. godine osuđena zajedno sa drugim članovima Mensonove grupe za sedam ubistava počinjenih 1969. godine. Među žrtvama bila je glumica Šaron Tejt, koja je tada bila u osmom mjesecu trudnoće, njen prijatelj Tomas Džej Sebring, Abigejl Folger, Vojčeh Frikovski i Stiven Erl Parent.

Sledećeg dana ubijeni su i trgovac Leno LaBjanka i njegova supruga Rozmari. Krenvinkelova i drugi Mensonovi sledbenici provalili su u kuću Šaron Tejt i njenog supruga, reditelja Romana Polanskog, u losanđeleskom Benedikt Kanjonu. Tejtova i još četvoro ljudi ubijeni su tokom napada.

Krenvinkelova je tokom suđenja svjedočila o svojoj ulozi u zločinima. Ispričala je da je progonila Abigejl Folger pre nego što ju je više od 20 puta ubola nožem.

Takođe je navela da je u kući krvlju napisala poruku "Death to pigs", odnosno "Smrt svinjama". Tokom suđenja Krenvinkelova, Suzan Atkins i Lesli Van Huten u jednom su se trenutku pojavile sa urezanim slovom "X" na čelu, po uzoru na Čarlsa Mensona.

Krenvinkelova je prvobitno bila osuđena na smrt, ali nakon što je Vrhovni sud Kalifornije 1972. godine proglasio smrtnu kaznu neustavnom, kazna joj je preinačena u doživotni zatvor uz mogućnost uslovnog otpusta. U zatvoru je provela oko 56 godina.

Trenutno se nalazi u ustanovi "California Institution for Women" u Koroni, a za uslovni otpust može da se kvalifikuje prema kalifornijskom programu za starije zatvorenike, kao i zbog činjenice da je u vreme zločina bila veoma mlada.

Krenvinkelova je imala 21 godinu kada su se dogodila ubistva. Na jednom od ranijih saslušanja njen advokat je istakao i da je u vrijeme kada je bila povezana sa Mensonom bila žrtva zlostavljanja.

Čarls Menson

Izvor: THA / Hollywood Archive / Profimedia

Protiv mogućeg puštanja Krenvinkelove godinama se javno izjašnjava Debra Tejt, sestra Šaron Tejt. Ona je u internet peticiji, pokrenutoj 2016. godine, pozvala vlasti da Krenvinkelovu i ostale Mensonove sledbenike zadrže u zatvoru. Peticija je prikupila više od 100.000 potpisa.

Inače, jedna od bivših članica Mensonove grupe, Lesli Van Huten, puštena je na slobodu 2023. godine nakon što joj je odobren uslovni otpust.

Njen slučaj je prethodno izazvao spor sa guvernerom Nusamom, koji se protivio njenom puštanju, ali je potom odustao od osporavanja odluke nakon što je apelacioni sud presudio u korist Van Hutenove.

Čarls Menson je umro u zatvoru 2017. godine. Suzan Atkins je takođe umrla u zatvoru, dok su Čarls "Teks" Votson i Robert Kenet Bosolej i dalje iza rešetaka. Bivši Mensonov sledbenik Brus Dejvis preminuo je u septembru 2026. godine.