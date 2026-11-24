Raspravu su obilježile i političke polemike o statusu jezika i mogućim ustavnim promjenama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na sjednici Ustavnog odbora poslanici raspravljaju o amandmanima na Ustav koji ukidaju imnunitet predsjedniku države i članovima Vlade za krivična djela protiv službene dužnosti, ali i o peticiji za izjednačavanje statusa srpskog jezika sa crnogorskim, koja je pokrenuta na sajtu parlamenta.

Govoreći o dopunama najvišeg pravnog akta, predsjednica odbora Jelena Božović (Nova srpska demokratija - NSD) je rekla da nije bilo prispjelih sugestija na javnoj raspravi.

Ona je podsjetila da je Skupština utvrdila nacrt amandmana, a da odbor danas konačno odlučuje o predlogu koji dostavlja Skupštini na konačno odlučivanje.

"Istovremeno, podsjećam da je proces izmjena Ustava koji se tiče integritet poslanika za članove Vlade i mandatara u drugoj fazi. Javna rasprava trajaće do 18 decembra. Nakon završetka te rasprave, odbor će razmotriti predloge, utvrditi konačan tekst i dostaviti skupštini na konačno odlučivanje", saopštila je Božović.

Sa osam glasova "za", odbor je utvrdio predlog amandmana i predloga za sprovođenje amandmana.

Kad je riječ o trećoj tački, peticiju koju je podnio Dušan Krcunović iz "Matice srpske" će "zastupati" Stefan Sinanović iz NVO "Mi znamo ko smo" i Jelena Kijanović iz "Matice srpske".

Božović je rekla da je peticija za jedan dan skupila više od 6.000 potpisa, koliko je potrebno, a da je do danas podržalo oko 20.000 građana.

Ona je podsjetila da je za izmjene Ustava po pitanju jezika potrebna podrška dvije trećine poslanika i tropetinska većina birača na referendumu, pišu "Vijesti".

"Kao poslanica Skupštine, kao potpredsjednica NSD-a i kao građanka sam potpisala ovu peticiju. Kao predsjednica Ustavnog odbora sam dala institucionalnu podršku tako što sam zakazala sjednicu i dala mogućnost da čujemo podnosioce iniciijativa, ali i različita mišljenja", rekla je.

Božović je rekla da je jedan od najznačajnijih spomenika srpske pismenosti "Miroslavljevo jevanđelje" nastao na teritoriji današnje Crne Gore - u Bijelom Polju, ali i da su "Gorski vijenac" i "Oktoih" štampani na srpskom jeziku.

Ona je podsjetila da se na popisu iz 2003. godine 63 odsto građana izjasnilo da govori srpskim jezikom, ali je četiri godine kasnije izglasan Ustav u kom je crnogorski proglašen za zvanični.

"Ni kasniji popisi nisu promijenili činjenicu da je srpski najzastupljeniji. Već na popisu 2011. srpski je navelo 42,8 odsto. stanovnika, dok je crnogorski navelo 36,97 odsto. Na posljednjem popisu iz 2023. srpski jezik kao maternji je navelo 43,18 odsto, dok se za crnogorski izjasnilo 34,52 odsto. Na sva tri popisa srpski je bio najzastupljeniji, ali mu se status nije promijenio. Za NSD pitanje srpskog jezika nije nikad bilo pitanje dnevne politike. I danas ostajemo stava da treba da ima status službenog. Naravno, svjesni smo da se poltički ciljevi ne mogu ostvariti preko noći, već je potrebna politička volja", rekla je.

Sinanović je rekao da je zahvalan što ima priliku da priča u ime "22.000 građana koji su potpisali peticiju".

On je rekao da je njihova ideja "kandidovanje srpskog za jedan od službenih jezika EU".

"Naš zahtjev nije nauštrb, nego se postavlja afirmativno u odnosu na koncept jezičkog pluralizma. Niko ne traži da zvanični jezik u pristupnim pregovorima bude samo srpski, nego i srpski kao najbrojniji jezik u zemlji. Naglašavamo da ne postoje pravne prepreke za inicijativu niti su ikave izmjene ili dopune Ustava potrebne. Ovo nije pitanje promjene Ustava", rekao je.

Kako je dodao, mnoge članice EU su kandidovale više jezika poput Irske i Malte.

Poslanik Pokret Evropa sad (PES) Darko Dragović je rekao da je riješena nedoumica da li se radi o inicijativi za promjenu Ustava.

"Ustav je potpuno jasan da inicijativu za promjenu Ustava može podnijeti predsjednik države, Vlada ili najmanje 25 poslanika. Po meni, nije dobro rješenje jer ne daje mogućnost građanima da pokrenu proceduru, ali je tako kako je", rekao je.

On je rekao da Ustavni odbor nema nadležnosti da razmatra pomenutu inicijativu, pošto se ista ne odnosi na izmjene Ustava.

"Ne ulazim u to da li je osnovana ili ne, ali ulazim u nadležnost odbora. Ne samo da mi, nego mislim da vam ni Skupština ne može puno pomoći. Vi tražite nešto što je nadležnost izvršne vlasti u postupku pristupnih pregovora. Dakle, to je ili nadležnost Vlade ili eventualno Evropskog parlamenta ili Evropske komisije", dodao je on.

Kazao je kako je u pitanju legitimno pitanje, ali da bi inicijatori trebalo da se obrate drugim adresama.

Nikola Rovčanin (Demokrate) je kazao da, iako nije tema za Ustavni odbor, ipak misli da to skupštinsko tijelo treba da pruži šansu raspravi i razgovoru.

"Ustavni odbor razmatra načelna pravila primjene Ustava, a Skupština odlučuje o načinu pristupanja EU. Takođe, u Ustavu stoji da međunarodni ugovori koje zaključi Crna Gora imaju neposrednu primjenu ukoliko se ustavna rješenja razlikuju od onoga što je definisano u međunarodnim ugovorima", rekao je.

Dodao je da ga raduje što je incijativa usmjerena na ravnopravnost.

Kako je istakao, ne vidi nikakav problem da svi jezici koji se govore u Crnoj Gori postanu i jezici EU.

Dragović je odgovorio da je tačno da Ustavni odbor raspravlja o primjene Ustava, ali da ne smatra da je ovo pitanje primjene najvišeg pravnog akta.

Govoreći o pristupanju EU, on je rekao da ga očekuje, ali da ugovora o pristupanju još uvijek nema.

"Tačno je da je lingvistička stvarnost potpuno jasna. Tačno se zna koliko građana priča srpskim jezikom, a on ima status jezika u službenoj upotrebi, a ne službenog. Isto tako, imamo jasan dualitet u postupku izmjene Ustava gdje se neke manje bitnije norme mijenjaju na jednostavniji način od lsužbenog jezika, ali moramo znati procedure koje treba ispoštovati da bi supjeli u vašoj namjeri. Mislim da u ovom momentu adresa za pokretanje samog postupka nije niti Skupština niti ovaj odbor", poručio je.

Božović mu je odgovorila da ako Skupština ima mogućnost da građani podnose inciijative, bilo je legitimno i da ovakva inicijativa bude pokrenuta, a da će na na odboru doći do zajedničkog zaključka šta treba raditi sa incijativom i da li je treba proslijediti drugom odboru.

Slađana Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije (SNP) je saopštila da je najmanje što se duguje više od 20.000 građana da se tema pokrene u Skupštini.

Ona je podsjetila da je više od 70.000 građana koji nisu Srbi navelo srpski kao maternji na posljednjem popisu.

Kaluđerović je istakla da se "ovom peticijom vrši pozitivan pristisak na političare da se uvaži 43 odsto građana".

Kijanović je, u ime podnosioca, kazala da je peticija na putu da bude ona sa najviše potpisa u istoriji Crne Gore.

Kako je dodala, spremni su da rade na ovom putu i ako to podrazumijeva promjenu adresa.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč je rekla da poštuje svakog građanina koji je potpisao peticiju.

"Ono što zaista problematizujemo su politčari koji ovo podržavaju stvarajući od Crne Gore, u momentu završnice pregovora sa EU, jedan politički vašar zavodeći vas i dovodeći vas u zabludu. Smatram da to nije pošteno i smatram da je pošten uvod predsjednice odbora koja je rekla da se ovdje ne može o tome raspravljati", rekla je.

Podsjetila je kako je ranije potpisan Barometar 26, te da postoji skupštinska Deklaracija o ulasku u EU, te da oba ta dokumenta podrazumijevaju da nema pokretanja identitetskih tema do kraja pregovora o pristupanju.

Kako je istakla, ko želi da dođe do pristupnog ugovora, teme poput srpskog jezika, državnim simbola, dana vojske i sl neće pokretati.

"DPS ima jasan stav da je crnogorski službeni jezik Crne Gore, da je crnogorski jezik njeno državno znamenje. Da je Crna Gora najozbiljnija kandidatkinja za EU upravo jer je građanska. Za razliku od drugih država Zapadnog Balkana, mi smo državu odredili kao građansku, ne crnogorsku", rekla je.

Ona je poručila da je kao poslanica tražila da se "Miroslavljevo jevanđelje" dopremi u Crnu Goru.

Vuković Kuč je poručila da je za izmjene Ustava po pitanju jezika potrebno da glasa više od 320.000 građana na referendumu.

Kaluđerović je, dok je govorila Vuković-Kuč, kazala kako je "sinonim DPS-a kriminal".

Na to je uzvratila Vuković-Kuč kako je "sinonim za ovu vlast to što ste vi uopšte došli u priliku da zagađujete javni prostor govorom mržnje".

Poslanica DPS-a je rekla da je ona "čovjek ljubavi".

Sinanović je rekao da u skopu poglavlja 34 se svakako mora diskutovati o ovoj temi.

On je pitao Dragovića kako se ovakvo pitanje inicira od strane Vlade.