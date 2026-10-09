Čestice izbačene iz reaktora u nuklearnoj elektrani "Černobilj" su i nakon 40 godina od eksplozije ostale nepromijenjene i radioaktivne.

Izvor: NOVOSTI / Sipa Press / Profimedia / YouTube / TechnobabbleVids

Iako se katastrofalna eksplozija u nuklearnoj elektrani "Černobilj" dogodila daleke 1986. godine, naučnici su otkrili da su čestice, koje su izbačene u atmosferu iz reaktora u kom se dogodila eksplozija, ostale i dalje skoro iste, odnosno na istom nivou radioaktivnosti, piše "Dejli Mejl". Naučnici su objasnili sastav čestica u naučnom radu koji je objavio magazin "Journal of Hazardous Materials" koje su izbačene u atmosferu kada se dogodila eksplozija u četvrtom reaktoru "čuvene" nuklearne elektrane u Ukrajini.

Kada se dogodila eksplozija 26. aprila 1986, u atmosferu je izbačeno više od 100 različitih vrsta otrovnih, radioaktivnih čestica. Ove čestice su i danas aktivne iako je prošlo 40 godina od nuklearne katastrofe.

Ove čestice su uglavnom veličine između osam i 50 mikrometara u prečniku. Nalaze se u okolini nuklearne elektrane u Zoni isključenja oko Černobilja.

Naučnici su temeljno ispitali šest vrsta takvih čestica kako bi utvrdili kakve promjene su zabilježene u periodu od 40 godina od trenutka nuklearne katastrofe. Međutim, ispostavilo se da je većina zadržala svoj sastav i da su sve one i dalje vrlo radioaktivne.

"Postoje tri grupe ovih čestica. Prvu grupu čine čestice koje su, sa hemijskog i fizičkog stanovišta, i dalje veoma slične nuklearnom gorivu, uranijum-dioksidu.

Drugu grupu čine čestice koje su djelimično ili u potpunosti obavijene slojem cirkonijuma, ili su se potpuno stopile s njim. Treća grupa je nastala kada se grafitni moderator u reaktoru zapalio i gorio 10 dana", objasnio je autor istraživanja, Tobijas Vajsnborn.