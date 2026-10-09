Na dnu Sredozemnog mora pronađena je olupina sa hiljadama komada luksuznog rimskog posuđa koje je ležalo netaknuto pune 2.100 godina. Drevni komplet tanjira i činija ostao je savršeno očuvan na dubini od 55 metara.

Izvor: Ministry of Culture and Tourism Turkey

Teret luksuznog posuđa izronio je na površinu nakon što je proveo 2.100 godina na dnu Sredozemnog mora. Arheolozi su u blizini obale Turske otkrili potopljeni brod ispunjen hiljadama keramičkih posuda.

Ulov se sastoji od činija za supu, tanjira za ribu i ovala različitih veličina koji su ostali u izuzetno dobrom stanju. Oni pružaju rijedak uvid u to kako su se hranili bogatidasi u rimskom svijetu, dok se ovom izuzetno traženom luksuznom robom trgovalo preko mora.

"Iz dubina Mediterana na svjetlost dana iznosimo komplete posuđa stare 2.100 godina. U podvodnim iskopavanjima koja smo pokrenuli 2025. godine, do sada smo iz olupine natovarene keramikom iskopali na hiljade artefakata", izjavio je ministar kulture i turizma Turske Mehmet Nuri Ersoj

Kobna oluja na putu za Rim

Olupina leži na dubini od 55 metara u blizini obale Adrasana u Antaliji, ali se vjeruje da vodi porijeklo iz Rosusa, drevnog naselja u današnjem Hataju.

Ova dva područja udaljena su oko 300 nautičkih milja, pa se pretpostavlja da je brod najvjerovatnije plovio ka Rimu kada ga je zahvatila oluja i potonuo nakon udara u plićak.

Vidi opis Sa dna mora izronilo netaknuto rimsko blago posle 2.100 godina: Drevni izum sačuvao otkriće od propadanja (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ministry of Culture and Tourism Turkey Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ministry of Culture and Tourism Turkey Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Ministry of Culture and Tourism Turkey Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Ministry of Culture and Tourism Turkey Br. slika: 4 4 / 4

Istraživači su do sada izvukli hiljade artefakata, uključujući tanjire, činije i ovale u 122 različita oblika i veličine, razotkrivajući "luksuznu" kulturu obedovanja tog doba, piše Dejli Mejl. Arheolozi su takođe otkrili keramičke posude sa nekoliko egejskih ostrva, što ukazuje na to da je brod prevozio robu iz više proizvodnih centara.

Veza sa Ciceronom

Dokazi iz rimskih spisa pokazuju da je grnčarija iz Rosusa uživala veliku reputaciju među imućnim potrošačima. Značaj ovog otkrića dodatno naglašava intrigantna veza sa jednom od najpoznatijih ličnosti antičkog Rima, državnikom i besjednikom Ciceronom.

U pismu svom prijatelju Atiku iz 50. godine prije nove ere, Ciceron je pisao o naručivanju keramičkih posuda iz Rosusa, što nagovještava da je posuđe iz tog regiona bilo izuzetno cijenjeno među bogatim Rimljanima.

Drevni izum sačuvao teret od uništenja

Arheolozi su teret broda pronašli u neobično dobrom stanju očuvanosti. To je zato što je posuđe bilo pažljivo spakovano u drvene sanduke sa glinom postavljenom između pojedinačnih komada kako bi se spriječilo lomljenje tokom transporta. Kada je brod potonuo, čini se da je ovo zaštitno pakovanje sačuvalo veći dio tereta od ozbiljnih oštećenja.

Novčići koji su takođe pronađeni u olupini datiraju iz 1. vijeka prije nove ere i pomogli su istraživačima da utvrde kada je brod krenuo na svoje poslednje putovanje.

"Zahvaljujući glini koja je stavljana između njih dok su pakovani u sanduke, ovi artefakti su stigli do nas netaknuti, prenoseći anatolijsko majstorstvo proizvodnje i trgovačku prošlost Mediterana u sadašnjost", rekao je Ersoj.