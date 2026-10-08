Patriša Krenvinkel (78), osuđena za sedam ubistava koja je počinila sekta Čarlsa Mensona, dobila je preliminarno odobrenje za uslovni otpust posle 56 godina zatvora.

Izvor: printscreen/youtube/TODAY

Patriša Krenvinkel (78), jedna od najpoznatijih pripadnica ozloglašene sekte Čarlsa Mensona, osuđena za sedam ubistava, dobila je preliminarno odobrenje za uslovni otpust i mogla bi da izađe na slobodu nakon 56 godina provedenih iza rešetaka.

Odluka je donijeta u utorak, tokom njenog 18. saslušanja pred komisijom za uslovni otpust, saopštilo je kalifornijsko Odjeljenje za zatvore i rehabilitaciju.

Ipak, njen izlazak na slobodu još nije konačan, jer odluku moraju da razmotre nadležna komisija i guverner Kalifornije.

"Sva odobrenja za uslovni otpust predstavljaju predložene odluke i postaju konačna tek nakon temeljne i sveobuhvatne provjere Komisije za uslovni otpust i guvernera", navodi se u saopštenju nadležnih vlasti.

Izvor: ABC7 Youtube printscreen

Guverner već tri puta sprečavao njeno oslobađanje

Ovo je treći put da je Krenvinkel dobila odobrenje za uslovni otpust tokom boravka u zatvoru, ali su prethodne odluke poništene intervencijom guvernera.

Prema važećoj proceduri, odluka postaje konačna nakon 120 dana, ukoliko prođe proveru pravne službe komisije. Nakon toga dostavlja se guverneru, koji ima 30 dana da odluči da li će je poništiti.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom poslednji put je odbio njeno oslobađanje u oktobru 2025. godine. Tada je priznao da je tokom boravka u zatvoru radila na ličnom razvoju, ali je ocenio da opasnost koju bi mogla da predstavlja za javnost ima veću težinu.

Izvor: ABC7 Youtube printscreen

Tužioci iz kancelarije okružnog tužioca Los Anđelesa najavili su da će ponovo tražiti od guvernera da Krenvinkel ostane iza rešetaka.

Ona nije prisustvovala poslednjem saslušanju, a kaznu trenutno izdržava u Kalifornijskoj ženskoj kaznenoj ustanovi u Koroni.

Pravo na razmatranje uslovnog otpusta ostvaruje na osnovu programa namenjenog starijim zatvorenicima, ali i zbog činjenice da je u vrijeme izvršenja zločina bila mlada, prenosi LA Times.

Ubistvo trudne glumice šokiralo Ameriku

Patriša Krenvinkel osuđena je 1971. godine, zajedno sa drugim pripadnicima takozvane Mensonove porodice, zbog učešća u sedam ubistava koja su potresla Sjedinjene Američke Države.

Među žrtvama bila je i glumica Šeron Tejt, supruga reditelja Romana Polanskog, koja je u trenutku ubistva bila u sedmom mjesecu trudnoće.

Izvor: printscreen/youtube/JobToi

Pored nje, ubijeni su Džej Sebring, Abigejl Folger, Vojčeh Frikovski i Stiven Parent.

Narednog dana pripadnici sekte ubili su i Lena Labijanku, direktora u prehrambenoj industriji, i njegovu suprugu Rozmeri.

Krenvinkel i drugi Mensonovi sledbenici upali su u kuću Šeron Tejt i Romana Polanskog u naselju Benedikt kanjon u Los Anđelesu, gdje su žrtve napadnute noževima i vatrenim oružjem.

Tokom suđenja Krenvinkel je priznala da je jurila Abigejl Folger, naslednicu bogate porodice povezane sa industrijom kafe, pre nego što ju je izbola nožem više od 24 puta.

Takođe je priznala da je krvlju na zidu kuće napisala poruku "Smrt svinjama".

Na suđenje dolazila sa urezanim slovom X na čelu

Suđenje pripadnicima Mensonove sekte privuklo je ogromnu pažnju javnosti i učinilo Čarlsa Mensona i njegove sledbenike jednim od najozloglašenijih kriminalnih grupa 20. vijeka.

Krenvinkel se u jednom trenutku pojavila pred sudom sa slovom X urezanim na čelu, zajedno sa Suzan Atkins i Lesli van Hauten, koje su takođe bile optužene u ovom slučaju.

Izvor: ABC7 Youtube printscreen

I sam Čarls Menson imao je isti znak na čelu.

Krenvinkel je prvobitno osuđena na smrt, ali joj je kazna 1972. godine preinačena u doživotni zatvor sa mogućnošću uslovnog otpusta, nakon što je smrtna kazna tada proglašena neustavnom.

Sestra ubijene glumice protivi se njenom oslobađanju

Debra Tejt, sestra ubijene glumice Šeron Tejt, godinama se javno protivi oslobađanju Krenvinkel i drugih bivših pripadnika Mensonove sekte.

"Društvo ne smije da dozvoli da ova serijska ubica, koja je počinila tako užasna, jeziva i nasumična ubistva, ponovo izađe na slobodu", napisala je Debra u internet peticiji.

Peticija, pokrenuta 2016. godine, prikupila je više od 100.000 potpisa.

Brojni nekadašnji pripadnici Mensonove sekte, koji su danas stariji zatvorenici, više puta su podnosili zahtjeve za uslovni otpust, ali su mnogi odbijeni.

Među onima koji su i dalje u zatvoru nalaze se Čarls Denton "Teks" Votson i Robert Kenet Bosolej.

Čarls Menson, Suzan Atkins i Brus Dejvis preminuli su tokom izdržavanja zatvorskih kazni.

Jedna pripadnica sekte već izašla na slobodu

Lesli van Hauten, takođe osuđena zbog ubistava povezanih sa Mensonovom sektom, puštena je na slobodu 2023. godine, nakon višedecenijskog boravka u zatvoru.

Guverner Njusom prethodno je poništio odluku o njenom uslovnom otpustu, ali je apelacioni sud presudio u njenu korist.

U ranijoj odluci kojom je odbio oslobađanje Patriše Krenvinkel, Njusom je naveo da osuđenica "nije razvila dovoljno razumijevanja uzročnih faktora svog zločina i okidača za antisocijalno razmišljanje i ponašanje u kontekstu nezdravih odnosa".

Krenvinkel je imala 21 godinu kada su počinjena ubistva.

Njen advokat je tokom jednog od prethodnih saslušanja naveo da je u vrijeme zločina bila izložena zlostavljanju od strane Mensona ili neke druge osobe.

Da li će Patriša Krenvinkel zaista izaći na slobodu nakon više od pola vijeka provedenog u zatvoru, zavisiće od konačne odluke nadležnih organa Kalifornije.