EU, SAD i SZO pojačavaju pritisak na Rusiju da hitno objavi podatke o sumnjivoj smrti laborantkinje i mogućoj pojavi kuge u Sibiru. Moskva i dalje odbacuje opasnost od epidemije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Evropska komisija pojačala je pritisak na Rusiju da dostavi detaljne informacije o sumnji na pojavu kuge u Sibiru. Brisel se time pridružio zahtjevima za transparentnošću koje su ranije uputile Sjedinjene Američke Države i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Moskva odbacuje pritisak i istrajava u tvrdnji da ne postoji opasnost od epidemije, piše Euronews.

"Dozvolite da ponovim, treći put ove nedelje: Rusija mora što pre da objavi informacije o kugi", rekla je danas portparolka Evropske komisije za zdravstvo Eva Hrncirova. "Nemamo dovoljno podataka za procjenu epidemiološke situacije i rizika za druge zemlje, kao ni za odluku o potrebnim mjerama, ako za njima bude bilo potrebe", dodala je.

Njene izjave uslijedile su dan nakon što je Komisija sazvala sastanak Odbora EU za zdravstvenu bezbjednost, na kojem su učestvovali predstavnici 27 država članica, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i SZO. Sastanak je završen bez konkretnih odluka jer iz Rusije nisu stigli pouzdani podaci. Iz Komisije su poručili da su spremni da ponovo sazovu Odbor u kratkom roku ako se pojave nove informacije ili se situacija pogorša.

"Cio svijet čeka informacije iz Rusije"

"Trebaju nam informacije iz Rusije. To je povezano sa ruskim članstvom u evropskom ogranku SZO: moraju da dijele pravovremene i tačne podatke kako bi stručnjaci mogli da procijene stanje, jer ono može imati prekogranične posledice", rekla je Hrncirova. Objasnila je da je delegacija EU u Moskvi kontaktirala kancelariju SZO u Rusiji kako bi prenijela zabrinutost Brisela, s obzirom na to da između njih nema direktnog diplomatskog kontakta od početka ruske invazije na Ukrajinu. "Zapravo, cio svijet čeka informacije iz Rusije", dodala je.

U središtu slučaja je zaposlena u istraživačkom institutu u Irkutsku u jugoistočnom Sibiru, koja je umrla 2. oktobra pod nerazjašnjenim okolnostima. Njena smrt prvobitno je pripisana "upali pluća nepoznate etiologije", što je privuklo međunarodnu pažnju.

Ruska sanitarna inspekcija Rospotrebnadzor tvrdi da je laboratorijska radnica bila vakcinisana i imuna na opasne infekcije sa kojima je radila. Navode i da gotovo 5.000 laboratorijskih testova nije otkrilo opasne patogene. Više od 90 odsto osoba koje su sa njom bile u kontaktu više nisu pod ljekarskim nadzorom.

"Zatražili smo dodatne informacije od ruske vlade"

Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je detalje kako bi se razjasnila smrt zaposlene, utvrdio patogen koji je doveo do karantina i ispitali navodi o drugom slučaju, koji Moskva naziva lažnim.

SAD su takođe pozvale Rusiju da dostavi tačne i pravovremene informacije. Predsjednik Donald Tramp najavio je da je dogovorio telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o sumnji na izbijanje zaraze.

"Zvanično smo zatražili dodatne informacije od ruske vlade. Takođe smo u zvaničnoj komunikaciji sa drugim zemljama radi razmjene podataka", izjavio je portparol američkog Stejt departmenta.

Plućna kuga nastaje kada bakterija koja uzrokuje kugu zahvati pluća. To je najteži oblik bolesti i može da se širi sa osobe na osobu. Bez liječenja, smrtnost se kreće od 30 do 100 odsto.