Smrt Darje Šipilove izazvala je paniku u Irkutskoj oblasti, a zbog sumnje na kugu preduzete su hitne mjere izolacije.

Izvor: TATYANA MAKEYEVA / AFP / Profimedia

Smrt Darje Šipilove (28), tehničarke u sibirskom Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, pokrenula je talas glasina da je preminula od kuge usled navodnog incidenta u laboratoriji.

Ruski portal Ljudi Bajkala navodi da se neposredno nakon smrti Darje u Šelehovskoj bolnici regionom proširila vijest da je preminula od plućne kuge, kao i neslužbene tvrdnje da je u laboratoriji razbila epruvetu sa virusom.

Takođe, pišu da je zgrada u kojoj je živela dezinfikovana tri puta od strane radnika u zaštitnim odijelima i gas-maskama.

Oko 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa njom, uključujući porodice, medicinsko osoblje i zaposlene u institutu, ekspresno je izolovano pod nadzorom zdravstvenih službi i FSB-a, piše Ljudi Bajkala.

Šelehovska bolnica i nekoliko zdravstvenih ustanova u Irkutsku uveli su karantin i posebne provjere pacijenata sa upitnicima za sumnju na "posebno opasnu infekciju – kugu".

U galeriji pogledajte kako izgleda Irkutsk nakon vijesti da se pojavila kuga:

Guverner regiona i šef susjedne Burjatije u prvim reakcijama pominjali su kugu, da bi ubrzo izmenili objave i ublažili formulacije. Rospotrebnadzor i guverner Igor Kobzev saopštili su da je Šipilova preminula od "pneumonije neutvrđene etiologije", da nikakvog udesnog događaja u institutu nije bilo i da je situacija "pod potpunom kontrolom".

Kako navodi pomenuti ruski medij, u apotekama u Irkutsku i Šelehovu izbila je panika, pri čemu su građani pokupovali sve zalihe antibiotika i maski.

"U subotu je bilo tuča u nekim apotekama. Razgrabili su apsolutno sve antibiotike! Čak i one najstarije. Ljudi su bili u panici jer se svuda pominjala riječ 'kuga' i 'plućna", rekla je radnica Instituta za borbu protiv kuge.

Majka preminule i njene kolege oštro odbacuju tvrdnje da je Šipilova mogla razbiti epruvetu, pozivajući se na stroge bezbjednosne protokole i vakcinaciju zaposlenih.

Nezavisni ljekari ocjenjuju da su opsežne mjere izolacije neubjedljive za običnu upalu pluća i napominju da za konačnu laboratorijsku potvrdu uzročnika smrti treba do 10 dana.

"Ljudi su bili u potpunoj panici"

Kada je Darja preminula u Sibiru zbog, kako se sumnja, zaraze kugom, Oksana je bila u porodilištu.

"Sve je bilo u redu, a onda su nam rekli da je jedna žena umrla. I nikome nisu dozvoljavali da uđe ili izađe“, rekla je ova 35-godišnjakinja za AFP.

Četiri dana je zadržana u bolnici u Šelehovu, istom gradu u kojem je Darja bila hospitalizovana prije nego što je objavljeno da je umrla od kuge. U odsustvu zvaničnih informacija, u Šelehovu su prevladale glasine.

"Čitala sam da je u pitanju neka nejasna upala pluća ili kovid, tako nešto. Iskreno, više ni u šta ne vjerujem", rekla je Oksana i dodala:

"Ima toliko informacija da više ne znam u šta da vjerujem ni koga da slušam."

"Onog dana kada se to dogodilo, mama me je pozvala vičući da je već umrlo 10 ljudi, iako nije bilo zvaničnih izvještaja", rekla je za AFP Aleksandra Iskalova, 22-godišnjakinja koja radi u medicinskom centru, prenosi France24.

"Pročitala sam negdje da je to nešto poput hongkonškog sifilisa i da ga zapravo uzrokuju medvedi", rekla je ona, misleći na izmišljenu bolest iz popularne ruske TV serije.

"Ljudi su bili u potpunoj panici jer nije bilo zvaničnih saopštenja", dodala je.

Na ulicama grad djeluje spolja mirno - nema panike i malo je zaštitnih maski. Ipak, mnogi su izjavili da su zabrinuti.

"Moj brat ide u osnovnu školu. Već su uveli obavezne maske, tako da moraju da ih nose svuda. Čak im je dozvoljeno i da ne idu u školu ako su zaista zabrinuti.“ rekla je Alina (22).

Rekla je da njena tetka radi u institutu i da je takođe u karantinu.

"Kruži mnogo glasina, svakakvih informacija, i nejasno je šta je istina. U stvarnosti nam niko ne govori šta se zapravo dogodilo", rekla je Tatjana.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus pozvao je Moskvu da razjasni "medijske izvještaje o drugom zaposlenom sa upalom pluća neutvrđenog uzroka" iz instituta u Irkutsku.

Na pitanje o mogućem drugom slučaju, Kremlj je to odbacio.

"Velika većina onoga što mediji izvještavaju o ovoj situaciji jesu lažne informacije", rekao je novinarima portparol Dmitrij Peskov.

Rospotrebnadzor je saopštio da je situacija u Irkutskoj oblasti ostala "stabilna" i da je sprovedeno skoro 5.000 testova, od kojih nijedan nije otkrio opasne patogene.

Predsjednik SAD Donald Tramp ponudio je da "pomogne" Rusiji i rekao da će pozvati svog ruskog kolegu Vladimira Putina kako bi razgovarali o ovim izvještajima.

Ta ponuda je naišla na podsmijeh na ulicama Šelehova.

"To je prosto smiješno", rekla je 68-godišnja Olga.

"U dubini duše vjerovatno mu je bilo drago što Rusija ima neke probleme, neku 'kugu. Vjerovatno bi mu bilo drago kada bismo zaista imali epidemiju u našoj zemlji", dodala je.

(MONDO)