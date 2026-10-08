Francuska policija privremeno je obustavila upotrebu šok-granata na protestima srednjoškolaca nakon što je petnaestogodišnjak ostao bez šake, dok se demonstracije širom zemlje nastavljaju.

Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Francuski ministar unutrašnjih poslova suspendovao je upotrebu šok-granata tokom protesta srednjoškolaca, ali je odbacio sve učestalije optužbe za policijsku brutalnost tokom dvonedjeljnih demonstracija, koje su obilježili česti nasilni sukobi u kojima su povrijeđene stotine ljudi.

Loran Nunez izjavio je u srijedu za RTL da je naredio privremenu obustavu upotrebe ovih granata "u kontekstu pokreta srednjoškolaca", nakon što je petnaestogodišnji dječak u ponedjeljak ostao bez šake tokom protesta u Lansu, na sjeveru Francuske.

Vlasti nijesu potvrdile tačne okolnosti incidenta, odnosno da li je dječak podigao granatu sa zemlje ili ga je ona pogodila. Saopšteno je da je do 200 demonstranata bacalo različite predmete na policiju kada su intervenisale jedinice za razbijanje demonstracija.

Nunez je rekao da obustavlja upotrebu granata "dok ne saznamo tačno šta se dogodilo u ovom slučaju".

Kasnije je pred poslanicima odbacio optužbe o "policijskoj represiji" kao "pretjerane", navodeći da policajci "ne intervenišu ako su protesti mirni".

Majka dječaka: "Ukraden mu je život"

Majka povrijeđenog petnaestogodišnjaka potvrdila je u srijedu da je njenom sinu amputirana šaka.

"Ukraden mu je život. On je dijete od 15 godina, kako neko može tako da postupa prema djeci?", rekla je za BFMTV.

Ona tvrdi da njen sin nije pokušao da podigne granatu.

Vidi opis Haos na ulicama Francuske, više od 6.600 uhapšenih: Gore škole, stotine povrijeđenih, Makron sazvao hitan sastanak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jeremy/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Ministarstvo prosvjete saopštilo je da je u srijedu nastava bila potpuno ili djelimično obustavljena u 429 od ukupno 3.700 francuskih srednjih škola, što je znatno manje u odnosu na prethodni dan, prenio je Gardijan.

Istovremeno, blokirano je oko 80 univerzitetskih kampusa, među kojima i prestižni Sciences Po u Parizu.

Sindikati navode da su studentski protesti uglavnom protekli mirno, dok su sindikati nastavnika i drugih zaposlenih podržali nastavak štrajkova u četvrtak.

Stotine učenika, zaposlenih i policajaca povrijeđeno

Nunez je pred parlamentom rekao da je od početka protesta povrijeđeno 215 tinejdžera i 89 zaposlenih u školama, kao i 761 policajac.

Protesti su izbili zbog hroničnog nedostatka nastavnika, prevelikog broja učenika u odjeljenjima, dotrajalih školskih zgrada i dugih školskih dana.

Pokrenuto je 18 internih policijskih istraga zbog navoda o brutalnosti tokom demonstracija. Među slučajevima koji se istražuju je i incident u kojem je mladi demonstrant ostao bez više zuba, kao i slučaj učenika koji je izgubio vid na jednom oku.

Vidi opis Haos na ulicama Francuske, više od 6.600 uhapšenih: Gore škole, stotine povrijeđenih, Makron sazvao hitan sastanak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nunez je rekao da se istrage pokreću svaki put kada se pojave optužbe za "nesrazmjernu" upotrebu sile, ali je insistirao da je zadatak policije da štiti učenike.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava i sindikati u više navrata su optužili policiju za prekomjernu upotrebu sile.

Na ulice izašlo najmanje 250.000 ljudi

Najmanje 250.000 učenika, roditelja, nastavnika i članova sindikata izašlo je u utorak na ulice gradova širom Francuske, u okviru najvećeg protesta od početka kampanje.

Situacija je navela predsjednika Emanuela Makrona da sazove hitan sastanak vlade.

Većina protesta završena je bez ozbiljnijih incidenata, ali su pojedini skupovi, uključujući demonstracije u Parizu, završeni vandalizmom i sukobima sa policijom.

Policija je koristila suzavac i palice kako bi rastjerala demonstrante.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je u srijedu da bezbjednosne snage nemaju naređenje da se "sukobljavaju" sa srednjoškolcima.

Premijer priznao da "bijes mladih ne dolazi niotkuda"

Lekorni je u televizijskom obraćanju rekao da zemlja ne može biti "ravnodušna" prema problemima srednjoškolaca, priznajući da "bijes mladih ne dolazi niotkuda".

Ipak, odbacio je tvrdnje da policija ima naređenje da se obračunava sa demonstrantima.

Premijer je najavio da će vlada do kraja oktobra predstaviti akcioni plan usmjeren na zamjenu odsutnih nastavnika, renoviranje školskih objekata i reorganizaciju rasporeda nastave.

Students have been leading weeks-long protests across France, particularly in Paris, calling on the government to improve learning conditions, citing issues such as staff shortages and overcrowded classrooms.Police have arrested more than 6,000 people, with reports of students being seriously injured, including a 15-year-old boy that had his hand blown off when a police stun grenade exploded during a protest in Lens. https://t.co/sNXYyRSJZo — Pop Base (@PopBase)October 7, 2026

Istovremeno je osudio nasilje na protestima, poručujući da ono ne može biti tolerisano.

Tokom protekle dve nedelje demonstranti su palili kontejnere ispred škola, uništavali autobuska stajališta i bacali različite predmete na policiju, koja je odgovarala palicama, suzavcem i sredstvima za razbijanje demonstracija.

Više od 6.600 uhapšenih

Dvadeset četiri škole su zapaljene ili demolirane, dok je više od 6.600 ljudi uhapšeno, od kojih su gotovo svi maloljetnici.

Prema podacima Ministarstva pravde, postupci su pokrenuti protiv više od 1.800 ljudi, a gotovo 1.500 njih mlađe je od 18 godina.

Predsjednica Amnesti internešenela u Francuskoj An Savinel-Baras pozdravila je odluku o privremenoj zabrani upotrebe šok-granata kao "važan prvi korak", ali je poručila da bi njihova upotreba trebalo trajno da bude zabranjena tokom svih protesta.

"Protesti ne bi trebalo da budu bojna polja. Šok-granate su napravljene da šokiraju, dezorijentišu i izazovu paniku, često u gustim masama ljudi. Neke mogu da izazovu trajni gubitak sluha, kao i povrede koje mijenjaju život zbog eksplozije i gelera", rekla je.

#France's student protests are continuing, with tens of thousands of people participating in #Paris. as demonstrators The French government is now seeking a dialogue with the demonstrators, as Prime Minister Sébastien #Lecornu is set to address the public Wednesday.Watch the story ⤵️ — FRANCE 24 English (@France24_en)October 7, 2026

Protesti se održavaju nekoliko mjeseci uoči važnih predsjedničkih izbora na kojima će biti izabran nasljednik Emanuela Makrona, a dodatno su uzdrmali vladu koja pokušava da smanji rastući budžetski deficit, u trenutku kada investitore zabrinjavaju visok nivo francuskog javnog duga i slab ekonomski rast.

Demonstracije su izazvale i političke sukobe. Vlada optužuje radikalno lijevu stranku Nepokorena Francuska (LFI) da podstiče, pa čak i organizuje protestni pokret, nakon što je više poslanika te stranke prisustvovalo blokadama škola.

Lider stranke i predsjednički kandidat Žan-Lik Melanšon snažno je podržao proteste, istovremeno pozivajući demonstrante da se uzdrže od nasilja.