Povrijeđeno 30 policajaca, uhapšeno 13 osoba uključujuči maloljetnika na masovnim protestima u Barseloni.

Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia

Najmanje 13 osoba je uhapšeno tokom masovnih protesta koji su eskalirali u Barseloni u Španiji, piše "Euronews". Protesti su izbili zbog prisilnog iseljenja starice Marikarmen iz Madrida što je izazvalo veliki bijes u narodu.

Na taj događaj su "dodati" i drugi razlozi za proteste - rastući troškovi stanovanja uz stagnaciju plata. Protesti su se proširili širom zemlje zbog čega je i španski premijer Pedro Sančez raspisao vanredne parlamentarne izbore za 29. novembar.

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Vidi opis Baklje, noževi i vodeni topovi na protestima u Barseloni: Ogroman broj povrijeđenih policajaca, uhapšen maloljetnik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Marti Segura Ramoneda / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prema navodima pomenutog portala, povrijeđeno je u sukobima naroda sa policijom u Barseloni oko 30 pripadnika policije, dok je uhapšeno najmanje 13 osoba. Među uhapšenima se nalazi i jedna maloljetna osoba.

Protest na Trgu Katalonija je mirno počeo šetnjom u ponedeljak u 19 časova, ali kada je policija tražila da se okupljeni raziđu oko 21 čas, izbili su sukobi. Okupljeni su prvo počeli da gađaju policiju flašama, kamenicama i pirotehničkim sredstvima, a onda su počeli i direktni sukobi organa reda sa narodom.

SPAIN | Clashes with law enforcement broke out on Monday, Oct 5 evening, in several areas of central #Barcelona, as a police cordon attempted to block on Passeig de Gràcia avenue, the advance of a rally involving thousands of people demonstrating for the right to housing. https://t.co/4IoBqe11ZR — Nanana365 (@nanana365media)October 6, 2026

Navodno su korišćeni i noževi u sukobima sa policijom. Organi reda su uzvratili korišćenjem vodenih topova kako bi povratili kontrolu nad situacijom koja je eskalirala.

Tokom protesta izbila su 22 manja požara. Organizatori tvrde da je na protestu bilo oko 120.000 ljudi, dok policija navodi da ih nije bilo više od 20.000.

Šta je pokrenulo proteste u Španiji?

Povod za masovne proteste bio je izbacivanje penzionerke Marikarmen Abaskal (87) iz stana u Madridu u kom je živjela 70 godina. Nakon što je investiciona kompanija preuzela zgradu, stanarina je sa 500 skočila na čak 2.650 eura, što je bilo nemoguće platiti od penzije koja iznosi 1.350 eura.

Prizor u kom staricu na nosilima i uz pratnju policije iznose iz doma pokrenuo je talas demonstracija širom zemlje - u Madridu, Barseloni, Sevilji i drugim gradovima. Vlada Pedra Sančeza je pokušala da "ugasi požar" zabranom deložacije do 2030. godine, ali ta mjera nije usvojena u parlamantu jer vladajuća koalicija nema većinu.