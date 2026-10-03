Oko 986 kilograma narkotika i gotovo 1,54 miliona narkotičkih tableta zaplijenjeno je u nedavnim operacijama širom Turske, saopštilo je tursko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Izvor: YouTube/screebshot/Travelgramers

Prema saopštenju koje je danas objavilo Ministarstvo, operacije su sprovele pokrajinske policijske uprave u 75 provincija, u koordinaciji sa Odjeljenjem za borbu protiv narkotika Generalne direkcije bezbjednosti i kancelarijama glavnih javnih tužilaštava.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda, 985 kilo 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladıhttps://t.co/paQey0RkPppic.twitter.com/ENJthKkAOU — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi)October 3, 2026

Ukupno 1.297 osumnjičenih je uhapšeno tokom operacija.

Turska se dugo bori sa međunarodnom trgovinom drogom, a snage bezbjednosti redovno sprovode operacije za borbu protiv zloupotrebe i šverca droga, navodi Sinhua.

(Srna)