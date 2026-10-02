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Aca Kos završio na infuziji: Prijatelj Čede Jovanovića zabrinuo objavom, otkrio i šta je istina o njegovoj povredi

Aca Kos završio na infuziji: Prijatelj Čede Jovanovića zabrinuo objavom, otkrio i šta je istina o njegovoj povredi

Autor Dragana Tomašević
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Aca Kos, prijatelj političara Čede Jovanovića zabrinuo je sve na mrežama, kada je pokazao da je priključen na infuziju.

Aca Kos završio na infuziji: Prijatelj Čede Jovanovića zabrinuo objavom, otkrio i šta je istina o nj Izvor: Instagram/coa_kos

Prijatelj političara Čedomira Jovanovića, Aca Kos, objavio je danas na mrežama da je završio na infuziji. Pratioci su ga zasuli pitanjima o njegovom zdravstvenom stanju i željama za brz oporavak, nakon čega je riješio da se oglasi.

"Hvala svima na poklonjenoj pažnji i brizi. Želim samo da znate da sam bolje nego ikad. Pratim Čedomirov oporavak i danas sam uz njega i na njegovo Insistiranje bustovao svoju energiju, vitalnost, imunitet… Sada i on i ja hodamo ne zastajkujemo i potrudićemo se da što pre podelimo svima koji žele u longivity centru koji sa prijateljima otvaramo do kraja godine. Odustaćemo nikad. Pravo zdravlje počinje na nivou ćelije. Medicinski nadgledane terapije za energiju, oporavak i dugoročnu vitalnost", napisao je Kos.

Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Aca je potom reagovao i na sliku Čede Jovanovića sa zavijenim kolenom.

"Čovjek je okej, išli smo jutros do Ušća da prošetamo, nema nikakvih problema, niti hoda otežano. To su elastični zavoji koji mu fiksiraju koleno zbog problema koji je imao ranije", otkrio je Aca Kos za "Telegraf".

Kako je otkrio, upravo Aca brine o njemu u najtežim danima.

"Da se ljudi ne brinu, jer ima prijatelja koji brine o njemu i imamo vrhunske ljekare, Čeda je sad dobro, i kad je sa mnom sve je okej. Sve što ima on, imam i ja, i obrnuto. Prijatelji smo i pomažemo jedan drugom, odustaćemo nikad".

(Telegraf, MONDO)

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